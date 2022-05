Coldwell Banker Realty

Die Jills Zeder Group bringt ein Anwesen am Wasser auf der exklusiven Insel La Gorce vor Miami Beach für 170 Millionen Dollar auf den Markt

Die Jills Zeder Group hat 18 La Gorce Circle, ein einzigartiges Anwesen auf La Gorce Island, zu dem insgesamt vier benachbarte Grundstücke am Wasser gehören (16, 18, 22 und 24 La Gorce Circle), für 170 Millionen Dollar auf den Markt gebracht. Das Anwesen befindet sich auf der exklusiven, bewachten La Gorce Island vor Miami Beach und besteht aus drei einzelnen Häusern, jedes mit einem privaten Bootsanleger, und einem zusätzlichen Grundstück mit einem wunderschönen Park.

Jill Eber und Jill Hertzberg von der Jills Zeder Group, die als Coldwell Banker Global Luxury Ambassadors mit Coldwell Banker Realty verbunden sind, vertreten den Verkäufer.

Das vollständig eingezäunte Grundstück, das nach Südwesten ausgerichtet ist, bietet einen weiten Blick auf die Biscayne Bay und die Innenstadt von Miami. Es misst ca. 125.161 Quadratfuß (fast 3 Acres) und weist ca. 600 Fuß erstklassige Wasserfront auf.

Das Haus unter der Adresse 16 La Gorce Circle ist zweistöckig mit fünf Schlafzimmern, sieben Vollbädern und drei Halbbädern. Ein kleineres Haus mit zwei Schlafzimmern, zwei Badezimmern und einem halben Badezimmer sowie einem Gästehaus und einem Weinkeller steht auf dem Grundstück 18 La Gorce Circle. Ein weiteres zweistöckiges Haus unter der Hausnummer 22 La Gorce Circle weist mehr als fünf Schlafzimmer, sieben Badezimmer und fünf halbe Badezimmer auf.

Das Kronjuwel des Anwesens ist ein wunderschöner privater Park, der den Namen „Domaine de la Paix et de l'Amour" trägt. Er verfügt über gepflegte Gärten, hoch aufragende Banyan- und Eichenbäume, hoch stehende Palmen, einen imposanten Marmorpavillon mit Blick auf die Bucht und einen großen privaten Bootsanleger. Darüber hinaus kann der ruhige Park eine wunderschön angelegte Landschaft mit kunstvollen Gehwegen aus Korallenstein sowie atemberaubende Sonnenuntergänge und Ausblicke auf die Skyline der Innenstadt aufweisen.

La Gorce Island ist der Inbegriff eines perfekten Refugiums: ein luxuriöses Anwesen am Wasser mit unberührter Landschaft, weitläufigen Grundstücken, privaten Anlegestellen und einem 24-Stunden-Sicherheitsdienst. Die Prominenten der A-Liste, die auf der Insel La Gorce angesiedelt sind, schätzen sie aufgrund ihrer Abgeschiedenheit und Ruhe. Die Community besteht aus etwa 60 luxuriösen Einfamilienhäusern und ist über eine Brücke mit Miami Beach verbunden, so dass die Bewohner nur eine kurze Entfernung zu den Bal Harbour Shops im Norden, der Lincoln Road und South Beach im Süden und dem Design District im Westen zurücklegen müssen. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe befindet sich der historische La Gorce Country Club, der in den späten 1920er Jahren erbaut und kürzlich renoviert wurde.

Zitate:

„Dies ist die spektakulärste Gruppe von Grundstücken in ganz Miami Beach. Sie bietet etwa 600 Fuß Wasserfront mit einzigartigen Blick auf die Biscayne Bay und die Innenstadt von Miami", sagte Jill Eber von der Jills Zeder Group. „Dies ist eine begehrte Traumimmobilie und viele der anspruchsvollsten Käufer haben seit Jahren darauf gewartet, dass sie auf den Markt kommt."

„Dieses Objekt, das noch nie zuvor auf dem Markt war, bietet eine einmalige Gelegenheit, eine Immobilie dieser Größenordnung zu besitzen, und das zu einer Zeit, in der das Angebot an Häusern und Grundstücken in Miami Beach äußerst begrenzt ist", so Jill Hertzberg von der Jills Zeder Group. „Darüber hinaus ist La Gorce Island eine der prestigeträchtigsten Gated Communities in Südflorida und bietet seinen Bewohnern die größtmögliche Privatsphäre."

Informationen zur Jills Zeder Group: Die Jills Zeder Group, ein Unternehmen der Coldwell Banker Realty, ist eine Gruppierung von drei Familien, die alle wichtige Akteure im Bereich der Luxusimmobilien sind. Zu diesen Familien gehören Jill Hertzberg, Jill Eber und Felise Eber; und Hertzbergs Kinder Danny Hertzberg und Hillary Hertzberg; und Judy Zeder und ihre Kinder, Nathan Zeder und Kara Zeder Rosen. Vor der Gründung der Jills Zeder Group im Jahr 2019 schlossen die Familien insgesamt Immobilienverkäufe im Wert von über 6 Milliarden US-Dollar ab und hatten bereits bei mehreren Verkäufen von Luxusimmobilien auf dem Coral Gables-Markt zusammengearbeitet. Die Jills Zeder Group hat sich auf Luxusimmobilien im gehobenen Bereich spezialisiert und vertritt Prominente, Fortune-500-Führungskräfte und eine vielfältige internationale Kundschaft in den exklusivsten Enklaven Südfloridas. Sie bietet ihren Kunden unvergleichliche Kenntnisse und Dienstleistungen im Bereich Luxusimmobilien. Für weitere Informationen und um in Kontakt mit der Jills Zeder Group zu treten, besuchen Sie JillsZeder.com.

Informationen zu Coldwell Banker Realty: Coldwell Banker Realty in Florida ist ein führendes Maklerunternehmen für Wohnimmobilien mit rund 73 Büros und 8.106 angeschlossenen Vertriebsmitarbeitern. Coldwell Banker Realty gehört zu einer Tochtergesellschaft der Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY), dem größten Full-Service-Dienstleister für Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten. Besuchen Sie ColdwellBankerHomes.com. Coldwell Banker Global Luxury und das Coldwell Banker Global Luxury-Logo sind Dienstleistungsmarken von Coldwell Banker Real Estate LLC. Besuchen Sie ColdwellBankerLuxury.com

