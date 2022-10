FII Institute

Die 6. Ausgabe der FII beginnt mit bahnbrechenden Gesprächen über Wirtschaft und Investitionen

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Die sechste Ausgabe der Future Investment Initiative (FII) begann gestern in Riad unter dem Motto „Investing in Humanity: Enabling a New Global Order" (In die Menschlichkeit investieren: Ermöglichung einer neuen Weltordnung) mit bahnbrechenden Diskussionen, wichtigen Ankündigungen und anregenden Workshops.

Beamte, Führungskräfte und andere Würdenträger aus der ganzen Welt nahmen am ersten Konferenztag teil, darunter der senegalesische Präsident Macky Sall, der pakistanische Premierminister Shehbaz Shari, der griechische Minister für Wirtschaftsentwicklung und Investitionen, S.E. Adonis Georgiadis, und der finnische Minister für Außenhandel und Entwicklung, S.E. Ville Skinnari, um nur einige zu nennen.

Der Vorsitzende des FII Instituts, Richard Attias, eröffnete die Konferenz mit einer vielversprechenden Botschaft über die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Inklusivität. Er sagte: „Unsere Welt ist mit noch nie dagewesenen Bedrohungen konfrontiert, aber es ist auch eine besondere Zeit mit neuen Möglichkeiten. Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung. Die FII ist stolz darauf, ihren Beitrag zu diesem Dialog zu leisten. Wir haben ein einzigartiges Format geschaffen, das den vielen wertvollen Beiträgen, die wir in dieser Woche hören werden, würdig ist. Wir haben mehr als 180 Vorträge zusammengestellt, die alle zu Taten führen sollen."

Der Gouverneur des PIF, S.E. Yasir Al-Rumayyan, begrüßte die Gäste und Delegierten zur 6. Ausgabe der FII mit den Worten: „Die FII spielt eine einzigartige Rolle als Katalysator für die globale Zusammenarbeit, ein Ideal, dem ich mich sehr verpflichtet fühle." S.E. Al-Rumayyan leitete zudem eine Plenarsitzung mit dem Titel „The New Global Order: View From the Board of Changemakers" (Die neue Weltordnung: Blick aus dem Vorstand der Veränderer), die von CNN-Moderator Richard Quest moderiert wurde und eine spannende Diskussion über die globalen wirtschaftlichen Herausforderungen mit Changemakern wie S.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Managing Director & Group CEO der Mubadala Investment Company; Ray Dalio, Gründer und CIO-Mentor und Vorstandsmitglied von Bridgewater Associates; Jamie Dimon, Chairman & CEO von JPMorgan Chase & Co. Catherine MacGregor, CEO von ENGIE; Sara Menker, Gründerin und CEO von Gro Intelligence; Dr. Patrice Motsepe, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender von African Rainbow Minerals; Stephen A. Schwarzman, Vorsitzender, CEO und Mitbegründer von The Blackstone Group; und David Solomon, Vorsitzender und CEO von Goldman Sachs.

Am ersten Tag startete der Saudi Public Investment Fund (PIF) die bisher größte Versteigerung von Emissionsgutschriften, die vom Voluntary Carbon Market durchgeführt wurde und bei der insgesamt eine Million Tonnen Emissionsgutschriften versteigert wurden. Die FII6 hat bisher einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit gelegt, und die Auktion wird eine wichtige Rolle bei den Bemühungen des PIF spielen, die Investitionen voranzutreiben, die erforderlich sind, um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen und in Saudi-Arabien bis 2060 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen.

Die Delegierten waren auch Zeuge der Unterzeichnung wichtiger Verträge zwischen dem saudischen Investitionsministerium und seinen strategischen Partnern, darunter das Biotech-Unternehmen Gingko Bioworks, das Produktionsunternehmen Taihan, die lateinamerikanische Investmentbank BTG Pactual und eine Vereinbarung über Weltraumtourismus mit Orbite.

Mehr als 6.000 Delegierte führender Unternehmen aus der ganzen Welt nahmen am ersten Tag der Konferenz teil, um zu hören, wie wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik ihre Gedanken über die „Neue Weltordnung" diskutieren. Die 6. Ausgabe der FII endet am 27. Oktober. In den nächsten zwei Tagen finden weitere wichtige Ankündigungen und Gespräche statt.

REDAKTIONELLE HINWEISE

Das Factsheet zur Veranstaltung finden Sie hier.

Informationen zum FII Institute

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine neue weltweite gemeinnützige Stiftung mit einer Investitionsabteilung und einem Ziel: Etwas für die Menschen bewirken. Global, integrativ und den Grundsätzen von Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) verpflichtet, fördern wir großartige Ideen aus der ganzen Welt und verwandeln sie in reale Lösungen in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1930201/FII6_Session.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1811613/FII_Institute_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-6-ausgabe-der-fii-beginnt-mit-bahnbrechenden-gesprachen-uber-wirtschaft-und-investitionen-301661218.html

Original-Content von: FII Institute, übermittelt durch news aktuell