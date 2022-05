Joffre Capital

Joffre Capital und sein Portfoliounternehmen investing.com stellen über 150.000 USD an Hilfe und logistischer Unterstützung für die Ukraine bereit

Singapur und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Joffre Capital („Joffre"), eine technologieorientierte Investmentfirma, und ihr Portfoliounternehmen investing.com (das „Unternehmen"), haben heute umfassende Maßnahmen zur Unterstützung ihrer Mitarbeiter in Konfliktgebieten und zur Bereitstellung finanzieller Hilfe für die Menschen in der Ukraine bekannt gegeben.

Investing.com beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter in den betroffenen Regionen und hat sich mit Joffre Capital zusammengetan, um logistische, psychologische und finanzielle Unterstützung zu bieten und so die weitere Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter zu gewährleisten. Darüber hinaus hat sich Joffre verpflichtet, die 75.000 USD, die von investing.com und seinen Mitarbeitern gesammelten 75.000 USD an finanzieller Hilfe für ukrainische Flüchtlinge zu verdoppeln. Dadurch ergibt sich ein Gesamtbeitrag von mehr als 150.000 USD.

„Aufgrund der Teammitglieder, die wir bei Investing.com in der Region beschäftigen, ist der Krieg für uns bei Joffre eine sehr persönliche Angelegenheit", so Dingan Fei, Vorsitzender von investing.com und Managing Partner bei Joffre. „Wir arbeiten eng mit der Unternehmensleitung zusammen und treffen Vorkehrungen, um die von der Situation betroffenen Mitarbeiter an einen stabileren Standort zu bringen und bedürftigen Familien zu helfen. Auch wenn sich eine Geldspende unbedeutend anfühlt, haben wir uns verpflichtet, den Geldbetrag, der von der Unternehmensleitung und den Mitarbeitern von investing.com gesammelt wurde, zu verdoppeln, um den ukrainischen Flüchtlingen in dieser Krise zu helfen."

Informationen zu Joffre Capital

Joffre Capital ist ein Technologie-Buyout-Fonds, der mehrere Milliarden Dollar verwaltet und in den USA, Europa und Asien vertreten ist. Als Spezialist für den Technologiesektor widmet Joffre seine gesamte Bandbreite an Fachkräften und intellektuellem Kapital den Investitionen in Technologie- und technologiefähige Unternehmen, die führende globale Innovationspraktiken nutzen. Die Erfolgsbilanz des Unternehmens umfasst kontrollierte Investitionen in digitale Medien, E-Commerce, interaktive Unterhaltung, EdTech und Unternehmenssoftware. Bei jeder Gelegenheit hat es einen einzigartigen strategischen und operativen Wert geschaffen und das investierte Geschäft erhöht, um neue Höhen zu erstürmen.

Joffre wurde von einer Gruppe von Unternehmern und erfahrenen Führungskräften aus den Bereichen Technologie und Finanzen gegründet, die in leitenden Positionen bei Amazon, Baidu, Binance, The Blackstone Group, Warburg Pincus und Yahoo/Verizon tätig waren. Durch die Anwendung strategischer Erkenntnisse, Handlungskompetenz und ausgefeilter Investitionsfähigkeiten eines erstklassigen Technologie-Expertenteams möchte Joffre einen einzigartigen Kapitalbedarf für Unternehmer und Investoren erfüllen und gleichzeitig Wert für seine Kommanditaktionäre schaffen.

Informationen zu Investing.com

Investing.com ist die weltweit größte Finanz- und Datenplattform, die Echtzeitdaten, Angebote, Diagramme, Tools, Eilmeldungen und Premium-Analysedienste bereitstellt. Mit über ihren 100 Millionen monatlichen Nutzern in 196 Ländern und 44 Sprachversionen und über 300.000 abgedeckten Finanzinstrumenten ist Investing.com eine Top-Destination für Privatanleger.

Investing.com wurde 2007 gegründet und 2021 von Joffre Capital übernommen. Seit Joffre Capital und das Management-Team die Eigentümerschaft übernommen haben, hat Investing.com mehrere Akquisitionen abgeschlossen, die seine Führungsposition beim Angebot erstklassiger Tools und Informationen festigen, und ist zu einem Marktführer in aufstrebenden Anlageklassen wie Kryptowährungen geworden. Das Unternehmen hat über 350 Mitarbeiter in Tel Aviv, Mailand, Madrid, Tokio, Seoul, Detroit, Shenzen, St. Petersburg und Kiew.

