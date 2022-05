Aramaz Digital GmbH

Aramaz Digital GmbH veranstaltet Bäcker-Branchenevent: Der erste Bäcker Digital Tag findet am 20. Mai statt

Bielefeld (ots)

Die Aramaz Digital GmbH, eine Recruiting-Agentur mit Fokus auf dem Bäckerhandwerk, veranstaltet am 20. Mai den ersten Bäcker Digital Tag im Légère Hotel in Bielefeld - exklusiv für ihre Kunden. Die Veranstaltung fokussiert sich hauptsächlich auf die Nachwuchsproblematik bei Bäckerei- und Konditoreibetrieben. Denn die Teilnehmer erfahren neuartige Konzepte, Wege und Strategien zur Mitarbeitergewinnung, -führung und -bindung. Neben bewährtem Wissen aus der Praxis gibt es auf diesem Event auch die Möglichkeit, sich mit anderen Betrieben und Experten auszutauschen.

Veranstalter Eyüp Aramaz: "Der Wandel in der Bäckereibranche hält für die Betriebe aktuell große Herausforderungen bereit: Die größte Schwierigkeit stellt hierbei nach wie vor der Personalmangel dar. Denn dieser führt dazu, dass die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen gefährdet ist: So müssen beispielsweise Filialen schließen, weil kein Personal vorhanden ist. Hinzu kommt, dass jedes Jahr immer weniger Menschen im Bäckereihandwerk ausgebildet werden. Um diese Herausforderungen zu meistern, müssen die konventionellen Konzepte abgelegt und neue Wege eingeschlagen werden. Wir werden beim Bäcker Digital Tag zeigen, wie der Weg für die Zukunft aussieht"

Neben dem Veranstalter Eyüp Aramaz werden der Bestseller-Autor Thomas Fritsche ebenso wie die Unternehmensberater Elmar Vogt und Wladimir Simonov als Speaker auftreten. Eingeladen sind außerdem auch ausgewählte Betriebe, die anhand von Best-Practice-Beispielen Einblicke in die Personalentwicklung des Bäckerhandwerks und Möglichkeiten zur Stärke der eigenen Arbeitgebermarke geben. Am Ende der Beiträge wird es außerdem allen Teilnehmern möglich sein, offene Fragen zu stellen.

"Die Chance auf so viel Fachwissen und Expertise an einem Ort macht die Veranstaltung für die Bäckereibranche einzigartig. Ich freue mich dabei besonders auf die Impulse und neuen Gedankengänge, die die Teilnehmer auf dieser Veranstaltung erhalten und anschließend in ihrem Betrieb umsetzen können", sagt Eyüp Aramaz.

Über Eyüp Aramaz:

Eyüp Aramaz ist der Geschäftsführer des Unternehmens Aramaz Digital GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld. Der Marketingexperte verhilft Unternehmen in der Bäckereibranche zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Zu seinen Kunden zählen familiengeführte und mittelständische Bäckereien und Konditoreien. Für sie gewinnt er mit seinen speziellen digitalen Recruiting-Methoden neue Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Seine Strategie besteht aus aufeinander aufbauenden Schritten, die sich eng an der individuellen Struktur der Unternehmen orientieren. Weitere Informationen unter: https://www.aramaz-digital.de/

