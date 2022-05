Performio

Performio erweitert Führungsriege dank Einstellung von CRO und CTO

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Performio, die führende Softwarelösung für Verkaufsprovisionen in Unternehmen, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Führungsteam um zwei erfahrene Software-Führungskräfte erweitert hat: Neil Graham, Chief Revenue Officer, und Dmitri Korablev, Chief Technology Officer.

„Wir freuen uns, zwei erfahrene Führungskräfte im Performio-Führungsteam begrüßen zu dürfen", so Grayson Morris, CEO von Performio. „Neils nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Vertriebsteams und bei der Skalierung erfolgreicher Softwareunternehmen ist genau die Art von Führung, von der Performio profitieren wird, wenn wir in die nächste Wachstumsphase eintreten. Darüber hinaus machen Dmitris fundierter technischer Hintergrund, seine Erfahrung in der Leitung großer, verteilter, globaler Entwicklungs- und Produktmanagement-Teams sowie seine strategische Produktvision ihn zur idealen Wahl, um Performios Produktinnovation zu leiten, während wir eine schnelle globale Kundenakzeptanz erfahren

Neil Graham führt und inspiriert seit über zwei Jahrzehnten erstklassige SaaS-Umsatzorganisationen zu außergewöhnlichen Ergebnissen, einschließlich zweier erfolgreicher Börsengänge. Neil war in leitenden Positionen tätig, zuletzt bei Salesforce.com, Tealium, PayIt und Jive. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Neil in verschiedenen Vertriebsfunktionen bei der Oracle Corporation. Neil ist dafür bekannt, dass er eine fleißige, integre und kundenorientierte Unternehmenskultur geschaffen hat und dass er durch verbesserte Prozesse, Technologien und Mitarbeiterfähigkeiten für ein Rekordwachstum gesorgt hat.

„Die Performio-Plattform hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie mittelständische Unternehmen ihre Incentive-Programme verwalten und umsetzen", so Neil Graham. "Nachdem wir eine Reihe von neuen Möglichkeiten evaluiert hatten, stach Performio aufgrund seiner grundsoliden Technologie, seines schnellen, disruptiven globalen Wachstums und seines erstklassigen Teams aus Mitarbeitern und Investitionspartnern hervor. Ich freue mich darauf, dem Unternehmen beizutreten und dabei zu helfen, das Go-to-Market-Geschäft aufzubauen, zu skalieren und zu erweitern

Dmitri verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung von Entwicklungs- und Produktmanagementteams in Unternehmen, die von Startups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen reichen. Zuletzt war Dmitri VP of Engineering bei Datometry, einer Datenbankvirtualisierungsplattform. Vor Datometry leitete Dmitri die IoT-Plattformdienste bei GE Digital und war als VP Engineering bei Deem und General Manager bei Informatica tätig.

„Ich freue mich besonders, zu diesem Zeitpunkt des Unternehmenswachstums zu Performio zu stoßen", sagte Dmitri Korablev. „Performio hat den Umfang seines Produktangebots und die Fähigkeit unter Beweis gestellt, unseren Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Mit einer skalierbaren Geschäftsstrategie, einem erstklassigen Produkt und einem talentierten globalen Team ist Performio für einen großen Erfolg positioniert."

Über Performio

Performio ist eine neue Art von Software für das Management von Vergütungsanreizen, die Unternehmensfunktionen mit der Benutzerfreundlichkeit moderner Softwareanwendungen kombiniert. Ihr Produkt wird von großen globalen Unternehmen und wachsenden mittelständischen Firmen weltweit eingesetzt, wie Abbott Laboratories, Atlantic Broadband, Contentful, Cybereason, Johnson & Johnson, Nexstar, Optus, Service Express, Vodafone, Wedbush Securities und WP Engine. Die funktionsreiche Cloud-Anwendung von Performio ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebsvergütungsberechnungen zu automatisieren, ihren Vertriebsmitarbeitern mehr Transparenz zu bieten und sich mit Zuversicht an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.performio.co.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1810454/Performio_Hires_CRO_CTO.jpg

