NUTRIS eröffnet die erste europäische Anlage zur Herstellung von Favabohnenproteinisolat, die eine bahnbrechende Technologie verwendet

Zagreb, Kroatien (ots/PRNewswire)

NUTRIS Group hat in Novi Senkovac, Kroatien, die erste europäische Hybridfabrik für die Produktion von hochwertigen pflanzlichen Inhaltsstoffen aus Favabohnen und Kartoffeln eröffnet. Mit dieser Investition in Höhe von 30 Millionen Euro positioniert NUTRIS Kroatien als eines der ersten Länder, das in die pflanzliche Lebensmittelindustrie investiert, die zu den am schnellsten wachsenden Branchen der Welt gehört. Der globale Markt für pflanzliche Lebensmittel wird im Jahr 2025 voraussichtlich 77,8 Milliarden USD erreichen.

Bei der Investition handelt es sich um ein Joint Venture mit dem dänischen SiccaDania, einem der führenden Unternehmen, das technische Lösungen für die pflanzenbasierte Industrie anbietet. In der Fabrik kommt eine bahnbrechende Technologie zum Einsatz, die von der Universität Kopenhagen (UCPH) seit über einem Jahrzehnt entwickelt wurde und die von SiccaDania und NUTRIS.tech™ intensiv getestet und weiter verbessert wurde, um ihre Anwendung in einem industriellen Umfeld zu beweisen. Diese Investition ist Teil eines größeren Investitionszyklus, der den Ausbau bestehender Anlagen bis 2025 und die Errichtung des hochmodernen NUTRIS.park™ als führendes agroindustrielles HUB bis 2030 vorsieht.

„Ich bin stolz darauf, dass die NUTRIS-Gruppe als erste das bahnbrechende Verfahren und die grüne Technologie für die Herstellung von hochwertigen Inhaltsstoffen aus Favabohnen eingeführt hat, die sich zu einer zentralen Energiequelle in der Ernährung der Zukunft entwickeln werden, und als erstes Unternehmen die einzige europäische Hybridfabrik gebaut hat. In der Fabrik wird die neueste Technologie zur Herstellung hochwertiger pflanzlicher Zutaten mit Schwerpunkt auf Proteinen eingesetzt. Die neue Fabrik ist der erste Schritt zur Errichtung des agroindustriellen NUTRIS.park™, in dem alle Prozesse von der Primärproduktion über die Forschung und Entwicklung bis hin zur industriellen Produktion an einem einzigen Standort zusammengefasst werden, sowie soziale, Bildungs- und Sporteinrichtungen für alle, die an unser nahrhaftes, innovatives und nachhaltiges Konzept glauben", so Zvonimir Sedlić, Gründer und Vorstandsvorsitzender der NUTRIS Group.

NUTRIS.tech™ produziert Proteinisolate, Stärke und Ballaststoffe aus Favabohnen und Kartoffeln und arbeitet derzeit mit mehr als 250 landwirtschaftlichen Familienbetrieben zusammen und beschäftigt 50 Experten. Ihr Ziel ist es, bis 2025 in Zusammenarbeit mit mehr als tausend landwirtschaftlichen Familienbetrieben eine Produktionskapazität von 70.000 Tonnen hochwertiger Zutaten für die Lebensmittelindustrie zu erreichen und mehr als 100 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ihre pflanzlichen Inhaltsstoffe werden unter der Marke NutriSmart vermarktet und sind von höchster Qualität, die sowohl für Vegetarier als auch für Veganer geeignet sind. Sie sind außerdem glutenfrei, allergenfrei und geschmacksneutral und werden aus Rohstoffen hergestellt, die aus der gesamten EU stammen. Sie sind für die Lebensmittelindustrie in den am schnellsten wachsenden Märkten, einschließlich der EU, Nordamerikas und Asiens, bestimmt.

NUTRIS arbeitet nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft, mit dem Ziel, Abfälle zu reduzieren und den Einsatz nachhaltiger Energiequellen zu erhöhen. Dementsprechend beziehen sie 100 % des von ihnen benötigten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Schließlich wird ihr Wasser gefiltert und wiederverwendet, und das Nebenprodukt, das bei der Gewinnung von Proteinen aus Favabohnen anfällt, wird zur Düngung neuer Felder verwendet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809478/Nutris_Group_Novi_Senkovac.jpg

