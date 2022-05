Iristick

Iristick führt 'Microsoft Teams on Iristick' ein, welches multifunktionale Videokonferenzen auf seinen Smart Glasses ermöglicht

Antwerpen, Belgien (ots/PRNewswire)

Iristick, ein führender Anbieter von industriellen und medizinischen Smart Glasses, gab heute die Einführung der Videokonferenzlösung Microsoft Teams auf seinen Produkten bekannt. Microsoft „Teams on Iristick" ist vollständig für die Verwendung mit Sprachbefehlen optimiert und bietet eine völlig freihändige Option für Fernunterstützung und Zusammenarbeit.

Die High-End-Smart-Brillen von Iristick werden seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2016 von Fachleuten in den Bereichen Fertigung, Gesundheitswesen, Außendienst, Öl und Gas sowie Agro-Biotechnologie eingesetzt. Ab heute sind die Produkte Iristick.H1 und Iristick.G2 PRO auch mit der weit verbreiteten Videokonferenzsoftware Microsoft Teams erhältlich.

Die "Microsoft Teams on Iristick"-Lösung ist für Sprachbefehle optimiert und ermöglicht es den Nutzern, alle Funktionen der Kollaborationssoftware zu nutzen, wie etwa das Starten eines Anrufs oder das Teilen von Dateien, ohne dabei die Hände zu benutzen. Während eines Anrufs können sie per Sprachbefehl live streamen, Bilder aufnehmen und teilen, die Kameraansicht steuern und Details einzoomen. Hierdurch bietet die 'Microsoft Teams on Iristick'-Lösung einen freihändigen Informationsaustausch, Fernunterstützung, Zusammenarbeit und bietet Möglichkeiten zur Fehlerbehebung. Das Ergebnis: bessere Diagnose von Wartungsproblemen, schnellere und bessere technische Unterstützung, geringere Ausfallzeiten und Wartungskosten.

Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der Fachleute, die Kollaborationstools verwenden, um 44 % gestiegen1'', sagt Johan De Geyter, CEO von Iristick. Iristick unterstützt die steigende Nachfrage durch die Einführung einer weit verbreiteten Videokonferenzlösung auf unseren Smart Glasses. Microsoft Teams on Iristick' ist eine Anwendung, die Fachleute in jeder Branche miteinander verbindet, um sie in einer digitalisierten Zukunft zu unterstützen.''

''Extended Reality und Smart Glasses sind ein unbestreitbarer Bestandteil der Industrie 4.0, den intelligenten Fabriken von morgen und der digitalen Anwendung in vielen medizinischen Bereichen. Die Nutzung dieser Technologien und ihrer Fernunterstützungslösungen helfen Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu erlangen und erhöht die Chancen, sich an der Spitze ihrer jeweiligen Branche zu positionieren. Mit Microsoft Azure vereinfachen wir die Integration intelligenter Technologien in großem Umfang und verkürzen die Markteinführungszeit für Unternehmen wie Iristick", so Joris Aeles, Azure Business Group Lead, Microsoft.

Microsoft Teams auf Iristick" ist ab dem 4. Mai 2022 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Iristick.

Über Iristick

Iristick mit Sitz in Antwerpen, Belgien, ist ein führender Hersteller von intelligenten Brillen, die eine freihändige Kommunikation und den Austausch von Informationen für Mitarbeiter ohne Schreibtisch in verschiedenen Branchen ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Iristick-Website.

1 www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartnersurvey-reveals-44-percent-rise-in-workers-use-of-collaboration-toolssince-2019

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1810029/IRISTICK_CEO_Johan_De_Geyter.jpg

Original-Content von: Iristick, übermittelt durch news aktuell