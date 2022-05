Xchange Monster

Xchange Monster bringt neue Kryptoprodukte für Gamer und Entwickler auf den Markt

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

Richtungsweisende Tools bieten echte Bereicherungen für Gamer und Entwickler

Mit ihrem wertorientierten Ökosystem bringt die Schweizer Kryptoplattform Xchange Monster Spieler mit Betreibern und Entwicklern zusammen und stärkt so die Interaktion zwischen ihnen. Mit diesem neuen Komplettpaket stellt Xchange Monster den Entwicklern und der Gaming-Community eine einzigartige Plattform-Lösung zur Verfügung.

Das Ökosystem von Xchange Monster wird vom $MXCH-Token angetrieben, das ab dem 1. Mai für 0,675 $ pro Token zum öffentlichen Verkauf angeboten wird. Mit dem $MXCH-Token können Benutzer die Produktpalette voll ausschöpfen, indem sie die Token im Monster Wallet aufbewahren oder an der Xchange Monster Börse tauschen.

"Wir haben die einmalige Gelegenheit, alle Elemente der Gaming-Community auf einer einzigen Web 3.0-Plattform zusammenzubringen. Unser Ziel ist es, den Kauf und Verkauf von Krypto unkompliziert und einfach zu machen und gleichzeitig Kreativität mit NFTs im Spiel zu ermöglichen. Wir wissen, dass Entwickler etwas verdienen müssen, um in noch bessere Spielerlebnisse zu investieren. Am meisten freue ich mich über die Monster Wallet App. Denn sie enthält nicht nur Krypto und NFTs, sondern gibt unserer weltweiten Community zudem einen enormen Wert.", berichtet Geschäftsführer Felix Honigwachs.

Für den einfachen Zugriff auf und die Überwachung der In-Gaming-Assets (NFTs und Kryptowährungen) wurde die Monster Wallet App entwickelt und erstellt. In der Monster Wallet App können Benutzer ihre NFTs und Kryptowährungen sicher und geschützt aufbewahren.

Außerdem können In-Game-Assets getauscht werden, während Zahlungen sofort in Form von Bargeld empfangen werden können. Die Transaktionsgebühren bei der Monster Wallet App sind niedriger als im Branchendurchschnitt, so dass die Krypto-Plattform mit ihren zahlreichen Vorteilen auch eine kostengünstige Alternative ist.

Monster Exchange dient als Interaktionsplattform für Käufer und Verkäufer von Kryptowährungen. Betreiber können ihre Spielmünzen auf der Monster Exchange Plattform auflisten. Diese sind dann direkt in der Monster Wallet App verfügbar.

"Da viele Nutzer auch an der Börse registriert sein werden, wird es so leichter, die Liquidität sicherzustellen und gleichzeitig verschiedene Spar- und Kreditoptionen zu verbessern. Auch hier ist die Sicherheit von Benutzerinformationen und Spielvermögen von größter Bedeutung. Daher ist Monster Exchange in der Schweiz sowohl für Krypto als auch für FIAT lizenziert.", erklärt Honigwachs weiter.

Über Xchange Monster

Das Ökosystem von Xchange Monster bietet als Gesamtpaket eine einzigartige, vollständig regulierte Kryptoplattform, die zahlreiche Lösungen für die Gaming-Community und ihre Anbieter zur Verfügung stellt.

Das Projekt bietet zahlreiche Erleichterungen für Entwickler und Gamer und unterstützt die Speicherung von Kryptowährungen und digitalen Assets. Einfach und unkompliziert ermöglicht Xchange Monster direkte Zahlungen für alle NFT-Transaktionen auf der Plattform.

Von den Schweizer Regulierungsbehörden anerkannt, ist Xchange Monster absolut sicher und vertrauenswürdig. Die Bedeutung von Regulierung und Vertrauen in die Blockchain-Technologie wurde bei der Gestaltung der Plattform berücksichtigt. Als vertrauenswürdige und gut gesicherte Krypto-Plattform kann Xchange Monster das Potenzial des Gaming-Krypto-Marktes erschließen und sein Wachstum und seine Entwicklung fördern.

Über Felix Honigwachs

Felix Honigwachs ist der CEO von Xchange Monster und der Visionär hinter dem Projekt. Er ist ein Technologieunternehmer und erfahrener Blue-Chip-Manager und verfügt über einen Hintergrund in Softwareentwicklung, Management und Produktmanagement. In diesen Bereichen war er langjährig für Siemens, Microsoft und SAP tätig.

Vor der Gründung von Xchange Monster war Felix erfolgreicher Unternehmer und aktiver Investor. Er investierte in zwei Startups, die er zu erfolgreichen Exits führte, und gründete mit den Erlösen aus den Verkäufen und Gewinnen mit Xchange Monster sein eigenes Baby.

