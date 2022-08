Halo Collective Inc.

Halo Collective ernennt Katie Field zur Verwaltungsratsvorsitzenden

Halo Collective Inc. („Halo" oder das „Unternehmen") (NEO: HALO) (OTCQX: HCANF) (Deutschland: A9KN) gab heute die Ernennung von Katie Field, Chief Executive Officer von Halo, zur Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Der derzeitige Vorsitzende Ryan Kunkel ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, um sich auf andere berufliche Aktivitäten zu konzentrieren. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, ist Frau Field die zweite Frau, die als Verwaltungsratsvorsitzende und CEO eines börsennotierten Cannabisunternehmens fungiert, die erste ist Kim Rivers von Trulieve (CSE:TRUL).

Cassidy McCord, Director, sagte: „Es war eine offensichtliche Entscheidung, Katie als Verwaltungsratsvorsitzende zu berufen. Ihre demonstrierten Leistungen und ihre weibliche Perspektive sind genau das, was Halo in dieser kritischen Zeit benötigt. Mit Katie an der Spitze sind wir zuversichtlich, dass Halo die richtige Führungspersönlichkeit hat, um das führende Cannabisunternehmen an der Westküste zu werden und unsere Wettbewerbsvorteile zu nutzen, um weitere neue Wege zum Wohlbefinden zu beschreiten. Mit den umsichtigen und rechtzeitigen Maßnahmen, die sie ergriffen hat, um die Strategie auf das Kerngeschäft zu fokussieren und gleichzeitig erhebliche Kosten zu eliminieren, hat Katie das Unternehmen auf den richtigen Weg gebracht, um die Umsatzerlöse wieder zu verbessern und zur Profitabilität zurückzukehren."

Wenn Frau Field den Vorsitz übernimmt, verfügt sie über fast ein Jahrzehnt direkter Cannabis-Erfahrung in allen Bereichen des Unternehmens, einschließlich Strategie, Einzelhandel, Unternehmensentwicklung, Geschäftsentwicklung, Personal und Organisation, Recht und Regulierung sowie Investor Relations. Sie ist seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im April 2019 ein wichtiges Mitglied des Halo-Führungsteams. Sie war als Chief Strategy Officer, dann als President seit Februar 2020 und als Verwaltungsratsmitglied seit Juli 2021 tätig. Frau Field kam 2014 bei Costa Farms in die Cannabisbranche, wo sie die Beschaffung, den Aufbau und den Verkauf eines der fünf ursprünglichen vertikal integrierten Unternehmen in Florida leitete; anschließend betrieb sie eine Strategieberatungspraxis mit Schwerpunkt auf Cannabis und arbeitete auch bei MariMed als EVP of Corporate Development. Ihr Lebenslauf umfasst Positionen bei The Brookings Institution und Bain & Company. Sie hat einen MBA von der Columbia Business School und einen BA (hon) von der Stanford University.

„Seit ihrem Amtsantritt als CEO Anfang Juli hat Katie Field bewiesen, dass sie über die richtigen Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt, um die wertvollen Vermögenswerte des Unternehmens zu nutzen und einen greifbaren und nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen", kommentierte Ryan Kunkel. „Sie hat aggressiv erhebliche jährlich wiederkehrende Kosten eliminiert, profitable Umsatzerlöse erhalten und sich auf taktische Strategien in Kalifornien und Oregon konzentriert, um kurzfristige Ergebnisse zu erzielen. Ich konnte Halo nicht in bessere Händen übergeben. Es war ein Vergnügen, mit ihr zusammenzuarbeiten, und ich freue mich auf den Erfolg von Halo mit Katie an der Spitze, während ich mich auf meine anderen Aufgaben konzentriere, darunter die Unterstützung von Akanda bei der Geschäftsentwicklung."

Frau Field kommentierte: „Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, das Unternehmen in dieser kritischen Phase zu leiten und freue mich darauf, das Geschäft von Halo auszubauen und mit unserer fokussierten Strategie Shareholder Value zu generieren."

Frau Field schloss: „Im Namen des gesamten Verwaltungsrates danke ich Ryan für seine außergewöhnliche Führung und sein unglaubliches Engagement für Halo in den vergangenen Jahren. Seine Beiträge und Einsichten waren von unschätzbarem Wert."

Unter den mehr als 50 börsennotierten Cannabisunternehmen in Nordamerika ist Frau Field nach Kenntnis des Unternehmens erst die zweite Frau, die sowohl die Position des Chief Executive Officer als auch den Vorsitz im Verwaltungsrat innehat.

Informationen zu Halo Collective

Halo konzentriert sich auf die Westküste der Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen vertikal integrierte Betriebe hat, die die gesamte Wertschöpfungskette vom Saatgut bis zum Verkauf abdecken. Halo kultiviert, extrahiert, produziert und vertreibt hochwertige Cannabisblüten, Pre-Rolls, Vape Carts, essbare Produkte und Konzentrate. Halo vertreibt diese Produkte unter einer Reihe von Marken, darunter Hush™, Winberry Farms™, seine Einzelhandelsmarke Budega™ und Lizenzvereinbarungen mit Papa's Herb®, DNA Genetics und FlowerShop*. Außerdem hat Halo in Los Angeles zwei Abgabestellen unter der Marke Budega™ in North Hollywood und Hollywood eröffnet und plant, im dritten Quartal 2022 eine weitere in Hollywood zu eröffnen.

Im Nicht-THC-Sektor expandiert Halo in Gesundheits- und Wellness-Kategorien, darunter CBD und funktionelle Ergänzungsmittel wie nootropische Nutrazeutika und nicht-psychotrope Pilze. Halo hat durch eine Reihe von Akquisitionen ein Produktangebot in Form von Getränken (H2C Beverages), auflösbaren Streifen (Dissolve Medical), Kapseln (Hushrooms™) und topischen Nahrungsergänzungsmitteln (Hatshe) mit einem geplanten nationalen Vertrieb über eine strategische Vereinbarung mit SWAY Energy Corporation.

Halo hat erfolgreich eine Reihe von Unternehmen erworben und integriert, die anschließend reorganisiert wurden, um Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN), zu gründen, ein internationales Unternehmen für medizinisches Cannabis und Wellness, von dem Halo derzeit 12.674.957 Stammaktien im Wert von etwa 15,8 Millionen US-Dollar besitzt (Stand: 9. August 2022). Halo hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter CannPOS, Cannalift, CannaFeels und eine diskrete sublinguale Dosierungstechnologie, Accudab. Halo beabsichtigt, diese Unternehmen (einschließlich ihres geistigen Eigentums und ihrer Patentanmeldungen) in eine Tochtergesellschaft mit dem Namen Halo Tek Inc. umzuorganisieren und die Verteilung der Aktien von Halo Tek Inc. an die eingetragenen Aktionäre zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt abzuschließen.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Der bereinigte Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA sind Non-IFRS-Finanzkennzahlen, die das Unternehmen zur Bewertung der operativen Leistung verwendet und die keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Das Management definiert den bereinigten Bruttogewinn als Bruttogewinn, der um Fair-Value-Gewinne oder -Verluste aus biologischen Vermögenswerten und Wertminderungen, die in den Kosten der verkauften Waren enthalten sind, bereinigt ist. Das Management definiert das bereinigte EBITDA als das um nicht zahlungswirksame Posten bereinigte Eergebnisse vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Diese Non-IFRS-Kennzahlen dienen der Geschäftsleitung und den Anlegern als Hilfestellung bei der Ermittlung der operativen Leistung. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien diese Non-IFRS-Kennzahlen häufig zur Bewertung von Unternehmen heranziehen, von denen viele bei der Berichterstattung über ihre Ergebnisse ähnliche Kennzahlen angeben. Da andere Unternehmen diese Non-IFRS-Kennzahlen möglicherweise anders berechnen als das Unternehmen, sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Wir weisen den Leser darauf hin, dass das bereinigte EBITDA nicht als Indikator für das Betriebsergebnis oder als Ersatz für den Cashflow aus betrieblicher und investiver Tätigkeit verwendet werden sollte, um den Nettoverlust zu ermitteln. Eine Überleitung des bereinigten Bruttogewinns und des bereinigten EBITDA finden Sie unter „Non-IFRS-Kennzahlen" in der Q1 2022 MD&A, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Tatsachen oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen von Halo hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „Budget", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „antizipiert nicht" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können Aussagen enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden", „dürften" oder „werden ergriffen", „werden fortgesetzt", „werden auftreten" oder „werden erreicht". Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, insbesondere auf das geplante frühere EBITDA; die Fähigkeit des Unternehmens, das führende, auf die Westküste fokussierte Cannabisunternehmen zu werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die Umsatzerlöse zu steigern und in die Gewinnzone zurückzukehren; den Zeitpunkt und die Aufnahme des Betriebs der dritten Abgabestelle des Unternehmens in Hollywood; die Fähigkeit des Unternehmens, in den Bereich Gesundheit und Wellness zu expandieren; die geplante nationale Vertriebsstrategie des Unternehmens und die erwartete Ausgliederung von Halo Tek Inc.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen in dieser Weise macht Halo den Leser darauf aufmerksam, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus hat Halo im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verwendet wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen und Aussagen verlassen. Es kann keine Zusicherung oder Garantie gegeben werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen und Aussagen erwartet werden. Zu den Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostiziert wurden, gehören unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit des Managements, die Betriebe der übernommenen Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Veränderungen auf dem Verbrauchermarkt für Cannabisprodukte, Veränderungen bei den erwarteten Ergebnissen der geplanten Änderungen an den Betrieben von Halo, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher Lizenzen oder Genehmigungen, die für den Aufbau der Cannabisbetriebe des Unternehmens, der Abgabestellen oder der kanadischen Betriebe erforderlich sind, die geplante Ausgliederung mit Halo Tek Inc, Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Bau, die Fähigkeit von Konkurrenten, den Betrieb in Nordkalifornien zu erweitern, Verzögerungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Ernte von Halos Rohstoffen, Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 31. März 2022 und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, offengelegt werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, vorweggenommenen, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Halo verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die Halo oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Keine Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch werden diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

