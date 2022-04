ReNew Power Private Limited

Das Gesamtportfolio von ReNew steigt um fast 20 % auf über 12 GW

1.5 GW an Solarstrom-Abnahmeverträgen („PPA"), die seit März 2022 mit Versorgungsunternehmen, hauptsächlich SECI (1,4 GW), unterzeichnet wurden, wobei die Projekte in Rajasthan angesiedelt werden sollen

0,5 GW an langfriestigen Verträgen mit Unternehmen unterzeichnet; Anlagen werden in den Bundesstaaten Gujarat, Maharashtra und Rajasthan errichtet

ReNew Power („ReNew" oder „das Unternehmen") (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW), Indiens führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute die Unterzeichnung von fünf Solar-PPAs mit der Solar Energy Corporation of India („SECI") und der Punjab State Power Corporation Limited („PSPCL") sowie mehrerer langfristiger Abnahmeverträge mit Unternehmen im Gesamtumfang von rund 2 GW bekannt.

Dies hat dazu geführt, dass das Gesamtportfolio des Unternehmens von 10,2 GW zu Beginn dieses Kalenderjahres auf ~12,1 GW anstieg.

Die neuen Solarprojekte für Versorgungsunternehmen werden im westlichen Bundesstaat Rajasthan angesiedelt sein und über 25 Jahre pauschale Tarife haben. Vier Solar-PPAs wurden mit SECI unterzeichnet, einem Unternehmen im Besitz der indischen Regierung, das von ICRA, einer Tochtergesellschaft von Standard & Poor's, ein AA+-Rating für Inlandsschulden erhalten hat. Die fünfte PPA wurde mit PSPCL abgeschlossen.

Zwei PPA über 600 MW und 375 MW fallen unter das SECI Rajasthan IV-Programm, bei dem ReNew Strom zu 2,18 ₹/kWh (~US 2,9 ¢/kWh*) liefern wird. Die beiden anderen PPA mit SECI für 300 MW und 100 MW** fallen unter die SECI IX Regelung und haben einen Tarif von 2,37 ₹/kWh (~US 3,1 ¢/kWh). ReNew hat vor kurzem eine wirtschaftliche Beteiligung an den 300-MW- (SECI IX) und 375-MW-Projekten (SECI Rajasthan IV) erworben, die den Bedingungen der jeweiligen PPAs unterliegt.

Für das PSPCL PPA von 100 MW wird ReNew Strom zu 2,33 ₹/kWh (~US 3,0 ¢/kWh) liefern. Alle Projekte sollen bis zum vierten Kalenderquartal 2023 in Betrieb genommen werden.

Unternehmen haben mit ReNew langfristige Verträge über den Kauf von sauberer Energie oder Gutschriften für erneuerbare Energien für etwa 0,5 GW (491 MW) unterzeichnet, wobei die Tarife zwischen 3,06 ₹ - 3,95 ₹/kWh (~US 4,0 ¢/kWh - ~US 5,2 ¢/kWh) liegen. Zu den Unternehmen gehören ein großer globaler Technologiekonzern mit Sitz in den USA, Grasim Industries (Teil der Aditya Birla Group) und Netmagic (eine Tochtergesellschaft von NTT Communications, Japan). Damit erhöht sich das Gesamtportfolio von ReNew auf über 900 MW, was das Unternehmen zu einem der größten Anbieter von Lösungen für Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien macht.

Sumant Sinha, Chairman und CEO von ReNew, äußerte sich zu der jüngsten Flut von PPA-Abschlüssen: "ReNew steht an der Spitze von Indiens sauberer Energiewende. Wir glauben, dass unsere vertikale Integration in Verbindung mit unserer Größe und unserer Fähigkeit, maßgeschneiderte intelligente Energielösungen anzubieten, es uns ermöglicht, Projekte zu gewinnen und Renditen zu erzielen, die unseren Zielen entsprechen."

"Der Zuwachs von ~1,9 GW, der deutlich über unserer Renditeschwelle liegt, ist ein Beweis für die Wettbewerbsvorteile von ReNew. Mit dieser Erweiterung des Gesamtportfolios ist ReNew stolz darauf, weiterhin im Zentrum der nationalen Bemühungen zu stehen, die ehrgeizigen Klimaziele Indiens zu erreichen, die der ehrenwerte Premierminister Narendra Modi auf der COP26 festgelegt hat", fügte Sinha hinzu.

Die Solarmodule für diese Projekte werden voraussichtlich in der von ReNew errichteten 2-GW-Modulproduktionsanlage hergestellt und über Mautverträge mit inländischen Lieferanten bezogen.

ReNew gab kürzlich auch eine Investition von Mitsui & Co. Ltd. in sein Projekt für erneuerbare Energien mit einer Leistung von 1,3 GW rund um die Uhr sowie ein Joint Venture mit der Indian Oil Corporation und Larsen & Toubro zur Entwicklung von Kapazitäten für grünen Wasserstoff in Indien bekannt.

*1 US$ = 76,46 ₹

** Teil der 400 MW, die ReNew im Rahmen des SECI IX-Programms erhalten hat und die in dem 10,2 GW

Informationen zu ReNew

ReNew ist einer der größten unabhängigen Stromproduzenten für erneuerbare Energien (EEG) in Indien und auf der ganzen Welt. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Windenergie-, Solarenergie- und Wasserkraftprojekte im Versorgungsmaßstab. Am 28. April 2022 verfügte ReNew über ein Brutto-Gesamtportfolio von ca. 12,1 GW an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Indien, einschließlich der in Auftrag gegebenen und zugesagten Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter www.renewpower.in und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

