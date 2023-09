Groß & Partner

Vollvermietung im THE SPIN erreicht: American Express wird neuer Mieter

American Express übernimmt Großteil der Büroetagen

Frankfurt (ots)

Der weltweite Anbieter von Finanzdienstleistungen, die American Express Company, und der Frankfurter Projektentwickler Groß & Partner haben einen langfristigen Mietvertrag über rd. 7.250 qm im THE SPIN am Güterplatz unterzeichnet. Damit ist das Gebäude, das der Stararchitekt Hadi Teherani entworfen hat, voll vermietet. Das Unternehmen wird vor allem die acht obersten Etagen des Hauses beziehen. Die insgesamt 10.000 Quadratmeter Bürofläche des THE SPIN erstrecken sich ab dem 22. Stockwerk über zehn Geschosse und bieten eine 360°-Aussicht. In den unteren Etagen betreibt die NH Collection das 4-Sterne-Superior-Hotel Frankfurt Spin. Die übrigen Büros sind an eine Rechtsanwaltskanzlei vermietet.

Der Vertreter der Eigentümerin, Frank Adelstein, Geschäftsführer der Spin Verwaltungs GmbH, sieht sich mit der jetzt erreichten Vollvermietung darin bestätigt, mit den richtigen Partnern, in der richtigen Lage, ein herausragendes Investment getätigt zu haben. "Wir konnten mit dieser Investition unsere Strategie, in innerstädtischen Premiumimmobilien zu investieren, auch in Frankfurt erfolgreich fortsetzen. "Hinter der Eigentümerin stehen mit den Ärzteversorgungen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, die Tierärzteversorgung Niedersachsen sowie die Steuerberaterversorgung Niedersachsen fünf berufsständische Versorgungswerke.

"Die moderne Bürowelt des THE SPIN mit den großen hellen Räumen, die wir flexibel nutzen können, aber auch die spektakuläre Aussicht und die große Dachterrasse im 32. Stock sind Gründe dafür, dass wir uns für diesen Standort entschieden haben", betont Fabiana Mingrone, CEO der American Express Company. "Das charakteristische Design des Turmes mit hohem Wiedererkennungswert wird künftig auch für American Express stehen."

"Wir freuen uns, dass wir mit der American Express Company einen hochkarätigen Mieter gefunden haben, mit dem wir die Vollvermietung des THE SPIN erreichen konnten. Unser Konzept, in urbaner Lage ein ausdrucksstarkes Gebäude mit modernsten Büroflächen in Kombination mit einer Hotelnutzung zu schaffen, ist aufgegangen.", betont Nikolaus Bieber, Geschäftsführender Gesellschafter bei Groß & Partner.

"Auch die zentrale Lage in der Nähe des Hauptbahnhofs und die nachhaltige Nutzung der Räumlichkeiten, waren für die Interessenten besonders attraktiv. Das Gebäude ist beim weltweit verbreitetsten Zertifizierungsverfahren LEED mit Gold bewertet", ergänzt Karolina Thoben, Leiterin der Bürovermietung bei Groß & Partner. Das Gebäude mit dem interessanten Spin bietet außerdem vielfältige Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe sowie einen direkten ÖPNV-Anschluss.

Der neue Mieter wurde von CBRE Deutschland beraten.

