Sunlight Group stärkt europäischen Markt für grüne Energie mit ESS-Lithium-Technologie / Unternehmen präsentiert Sunlight Li.ON ESS-Akkusortiment auf der ees Europe Messe in München im Mai

Die neue Lithium-Energiespeichersystemtechnologie Sunlight Li.ON ESS stärkt Europas boomenden Energiespeichermarkt und bietet hohe Energiedichte, verlängerte Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand

Das fortschrittliche Design der Batterie kann eine Vielzahl von ESS-Anwendungen unterstützen, von Haushalten über C&I- und Grid-Anwendungen bis hin zu On- oder Off-Grid-Lösungen, und ist mit der cloudbasierten Plattform Sunlight GLocal, die Fernkonnektivität und -überwachung bietet, kompatibel.

Sunlight Group präsentiert Li.ON ESS-Technologie auf der ees Europe vom 11. bis 13. Mai am StandB2 160 und diskutiert Pläne zur Stärkung des europäischen Energiespeichermarktes durch die Entwicklung einer Lithiumzellen-Prototyp-Pilotlinie

Sunlight Group Energy Storage Systems, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen und Hersteller von integrierten und innovativen Energiespeicherlösungen, führt auf dem europäischen Batteriespeichermarkt die neuesten Ergänzungen seiner ESS-Technologie ein, darunter das Lithium-Ionen-Energiespeichersystem Sunlight Li.ON ESS.

Die Produktpalette Sunlight Li.ON ESS, die sowohl Nieder- als auch Hochspannungsprodukte umfasst, wird auf der ees Europe, Europas größter Messe für Reservebatterien und Energiespeichersysteme , die vom 11. bis 13. Mai in München stattfindet, präsentiert.

Sunlight Li.ON ESS ist eine der fortschrittlichsten und einzigartigsten Lösungen für die Energiespeicherung auf dem Markt. Die Modularität und Erweiterbarkeit des Produkts dienen einer Vielzahl von Anwendungen - darunter Smart Home, Solar- und Windenergieanlagen sowie Ladeeinrichtungen für Elektromobilität.

Die Li.ON ESS-Lösung gewährleistet Schutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Versorgung gegen mögliche Störungen im Stromnetz. Ihre fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad während des Lade- und Entladevorgangs sowie eine höhere Energiedichte.

Die gesamte Produktpalette verfügt über ein innovatives Design, das Fernüberwachung und -wartung auch in den entferntesten Installationen über die intelligente cloudbasierte Plattform GLocal von Sunlight bietet. Sunlight GLocal verwendet künstliche Intelligenz (KI), um in Echtzeit wichtige Parameter für die Leistung der Batterie aufzuzeichnen, was zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führt. Zusätzlich sorgen die verlängerte Lebensdauer und der minimale Wartungsaufwand für Sunlight Li.ON ESS für eine zuverlässige Leistung, auch unter schwierigen Bedingungen.

Auf der ees Europe präsentiert ein erfahrenes Team der Sunlight Group unter der Leitung von CEO Lampros Bisalas die zukunftsweisende Speichertechnologie und das Portfolio an Lithium-Ionen- und Blei-Säure-ESS-Lösungen, die den Übergang in eine vollelektrische Zukunft beschleunigen sollen. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Pläne zur weiteren Stärkung des europäischen Energiespeichermarktes durch eine Investition in Höhe von 105 Mio. EUR in die Entwicklung einer Lithiumzellen-Prototyp-Pilotlinie diskutieren, die derzeit im Industriekomplex der Sunlight Group in Xanthi, Nordostgriechenland, gebaut wird.

Dimitri Ottaviano, Leiter für Lithiumtechnik und Produktentwicklung der Sunlight Group, kommentierte die Teilnahme des Unternehmens an der Messe wie folgt:

"Wir freuen uns, an der ees Europe teilzunehmen und unser innovatives ESS-Portfolio für den europäischen Energiespeichersektor zu präsentieren. Wir sind stolz auf unser wachsendes internationales Team von F&E-Experten, bestehend aus Mitarbeitern mit ausgeprägter Expertise und fundierten Kenntnissen des EES-Marktes, während wir weiterhin neue Ergänzungen unserer Produktpalette entwickeln, die unsere Kunden besser bedienen und die globale Präsenz der Sunlight Group stärken. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung auf dem deutschen und dem breiteren europäischen Batteriemarkt sind wir der zuverlässige Partner, um zum Wachstum des Energiespeichersektors beizutragen und den Übergang unseres Kontinents in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen."

Über Sunlight Group Energy Storage Systems

Sunlight Group ist ein in Griechenland ansässiges Technologieunternehmen mit globaler Reichweite, das zur Olympia Investment Group gehört. Es verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Energiespeicherung, ist auf integrierte und innovative Lösungen spezialisiert, investiert in Kapazitätserweiterung und F&E und bietet ein solides Portfolio an Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Produkten für verschiedene Anwendungen. Dazu gehören das neue Sortiment von Lithium-Motivbatterien (Sunlight Li.ON FORCE), Semi-Traktionsbatterien (Sunlight ElectroLiFe) und Reservebatterien (Sunlight Li.ON ESS) sowie die cloudbasierte Plattform Glocal von Sunlight, und das intelligente Batterieüberwachungssystem KnoWi. Die Industriebatterien und Energiespeichersysteme von Sunlight werden in über 100 Länder exportiert. Das Unternehmen betreibt hochmoderne Produktionsanlagen und -anlagen in Griechenland, Italien und den USA.

