Ondo Finance

Founders Fund und Pantera investieren 20 Millionen Dollar in Ondo Finance zum Aufbau einer dezentralen Investmentbank

New York, 28 April 2022 (ots/PRNewswire)

Ondo Finance hat eine Serie A in Höhe von 20 Mio. USD aufgenommen, um die Akzeptanz von DeFi bei Mainstream-Investoren zu beschleunigen. Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Founders Fund, der von Peter Thiel gegründeten Risikokapitalgesellschaft, und Pantera Capital geleitet. Die Finanzierung wird es Ondo ermöglichen, sein Team auszubauen und neue Produkteinführungen zu unterstützen, einschließlich der Expansion in mehrere Ketten. Zu den strategischen Investoren, die sich an der Runde beteiligten, gehörten auch Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute, Steel Perlot (Michelle Ritter / Eric Schmidt), Tiger Global und Flow Traders.

Ondo Finance baut eine dezentralisierte Investmentbank auf, die sich darauf konzentriert, Akteure im aufstrebenden DeFi-Ökosystem zu verbinden, einschließlich dezentralisierter autonomer Organisationen (DAOs), Institutionen und Kleinanleger. Als erstes Angebot hat das Unternehmen ein neuartiges Primitivprodukt für dezentralisierte strukturierte Produkte entwickelt, das die Wahl zwischen Absicherung und erhöhter Rendite bietet.

Das Unternehmen hat sich schnell auf andere Anwendungsfälle ausgeweitet, wie z. B. sein Liquidity-as-a-Service (LaaS)-Angebot, das DAOs mit Underwritern zusammenbringt, um Liquidität für den nativen Token einer DAO bereitzustellen, so dass ihre Nutzer ihren Token problemlos an dezentralen Börsen handeln können. Ondo ist Partnerschaften mit mehr als zehn DAOs eingegangen, darunter Terra, Frax und Fei, und hat bereits mehr als 200 Millionen US-Dollar an Liquidität in sein Protokoll eingezahlt. Aufgrund des raschen organischen Wachstums der Community und der Produktakzeptanz ist Ondo bereit, mit der bevorstehenden Einführung des ONDO-Tokens und der zugehörigen DAO die Dezentralisierung der Governance einzuleiten.

„Wir haben uns sehr über die Nachfrage nach Ondos Community-Tresoren und Liquidity-as-a-Service-Angeboten gefreut, die wirklich ein einfaches MVP ohne Liquidity Mining oder andere Anreize von uns waren", sagt Nathan Allman, Gründer und CEO von Ondo Finance. „Wir sind gespannt auf einige neue Produkteinführungen, die es passiven Anlegern erleichtern werden, ein breites Engagement in DeFi-Renditen auf einem maßgeschneiderten Risikoniveau zu erhalten."

In den nächsten Monaten plant Ondo die Einführung mehrerer zusätzlicher Produkte mit dem Ziel, die Breite, Nützlichkeit und Zugänglichkeit seines Angebots zu erhöhen. Dazu gehören Tresore, die die Renditen von algorithmischen Stablecoins bündeln, sowie Tresore, die Renditen über verschiedene Blockchains hinweg aggregieren.

„Das Wachstum der algorithmischen Stablecoins und die Ausweitung von DeFi von Ethereum auf andere Blockchains hat zu enormen Renditechancen geführt, aber auch zu mehr Komplexität und Risiken", sagt Paul Veradittakit, Partner bei Pantera Capital. „Ondo wird es Anlegern ermöglichen, passiv an diesen zunehmend verstreuten, aber reichlich vorhandenen Renditen zu partizipieren und gleichzeitig einen Schutz gegen Kursverluste oder höhere Renditen zu erhalten

Diese neuen Tresore werden dazu beitragen, dass das Unternehmen sein derzeitiges Ökosystem und seine Nutzerbasis weiter ausbauen kann. Um die Nachfrage zu steigern, erweitert Ondo seine Produktkompatibilität mit anderen Protokollen wie Curve und Convex. Um das Kapitalangebot zu erweitern, versucht Ondo, seine Angebote durch die Integration mit Kryptobörsen, Web2-Fintechs und Depotbanken zugänglicher zu machen.

„Wir sind unglaublich beeindruckt von dem frühen Erfolg der strukturierten Produkte von Ondo und freuen uns, dass das Team sein Angebot erweitert", sagt Napoleon Ta, Partner bei Founders Fund. „Ondo wurde von einem Weltklasse-Team an der Schnittstelle von Krypto und institutioneller Finanzierung aufgebaut und ist gut positioniert, um ein herausragender Akteur beim weiteren Aufstieg von DeFi in den Mainstream zu sein."

Über Ondo

Ondo Finance baut eine dezentralisierte Investitionsbank auf. Wie eine traditionelle Investmentbank will Ondo eine Drehscheibe sein, die diejenigen, die über Kapital verfügen, mit denjenigen zusammenbringt, die es brauchen, indem sie maßgeschneiderte Finanzprodukte (z. B. Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte, Derivate usw.) entwickelt, die Unternehmen den Anlegern anbieten können, um Geld zu beschaffen. In der Vergangenheit war diese Arbeit oft sehr manuell, teuer und von Zwischenhändlern abhängig. Das dezentrale Finanzwesen (DeFi) bietet jedoch eine neuartige Infrastruktur und Finanzprimitive, die automatisierte, zusammensetzbare und für jedermann zugängliche Investmentbanking-Aktivitäten ermöglichen. Ondo konzentriert sich auf die Entwicklung von Software, die attraktive Anlagen in der traditionellen und der DeFi-Landschaft findet, diese Anlagen in leicht verständliche Risiko-/Ertragsangebote umwandelt und diese Anlagen dann sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern zuordnet und anbietet.

