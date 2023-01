Volt Active Data

Volt Active Data bringt neues Produkt zur Nutzung von Streaming-Daten auf den Markt

Bedford, Mass. (ots/PRNewswire)

Active(SD) ermöglicht es Unternehmen, auf einfache Weise komplexe Entscheidungen auf Grundlage von Datenströmen in Echtzeit zu treffen

Volt Active Data, die einzige konsistente Datenplattform zur Unterstützung von Applikationen, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Konsistenz erfordern, kündigte heute die Markteinführung von Active Streaming Decisions [Active(SD)]™ an. Dabei handelt es sich um eine besonders schnelle Engine zur Entscheidungsfindung, die es Unternehmen ermöglicht, die Leistung der Volt Active Data Platform auf Probleme anzuwenden, die mit anderen Produkten des Kafka-Ökosystems nicht gelöst werden können.

„Dies ist eine enorme Chance für Unternehmen, die nun endlich in der Lage sind, Kafka-Datenströme mit intelligenter Entscheidungsfindung zu ergänzen und so die riesige Menge an wertvollen Daten, die Kafka in Systeme einspeist, voll auszuschöpfen", sagte David Flower, CEO von Volt.

Active(SD) basiert auf der bereits erprobten und bewährten Volt Active Data-Architektur und erfasst Ereignisdaten direkt aus Kafka-Themen. Dies geschieht in dem Moment, in dem die Daten erstellt werden und dort, wo sie erstellt werden. Mithilfe von maschinellem Lernen und fortschrittlichen Analysen lassen sich Erkenntnisse gewinnen und sofortige, unternehmenskritische Entscheidungen treffen, die dann an Kafka zurückgesendet werden, damit eine Maßnahme ergriffen werden kann, solange die Daten (und die daraus resultierende Maßnahme) noch relevant sind.

„Der Schlüssel ist, dass Active(SD) es Unternehmen ermöglicht, die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Daten, die Kafka ermöglicht, in vollem Umfang und zu erschwinglichen Preisen zu nutzen. Es handelt sich dabei um einen großen Vorteil", sagte Flower. „Die resultierenden Entscheidungen, die im einstelligen Millisekundenbereich getroffen werden, können sofortige Wertschöpfungsmöglichkeiten eröffnen, Umsatzverluste durch Betrug oder Eindringlinge verhindern oder betriebliche Umsatzeinbußen reduzieren."

Es gibt zwar mehrere Möglichkeiten, Daten aus Kafka für die weitere Verarbeitung zu nutzen, z. B. das Laden in einen Data Lake oder ein Data Warehouse für die Offline-Verarbeitung und das Reporting. Allerdings ist Active (SD) das einzige Produkt, das speziell dafür entwickelt wurde, ereignisbezogene In-Stream-Entscheidungen in weniger als 10 Millisekunden zu ermöglichen, um proaktiv Echtzeit-Aktionen durchzuführen, was den schnellsten Weg vom Ereignis zur Aktion für Kafka-gestützte Anwendungen darstellt.

Über Volt Active Data

Die Volt Active Data Platform ermöglicht es Unternehmen, den vollen Wert ihrer Daten und Applikationen zu erschließen, indem sie eine Skalierung ermöglicht, ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit, Genauigkeit oder Konsistenz einzugehen. Basierend auf einem vereinfachten Stack und einer Ingest-to-Action-(Vorausschau) Ebene, die Entscheidungen in weniger als 10 Millisekunden treffen kann, gibt Volt Unternehmen die Möglichkeit, den ROI ihrer Investitionen in 5G, IoT, KI/ML und andere Bereiche zu maximieren, die Verfügbarkeit von „five 9" zu gewährleisten, Betrug und Eindringen zu verhindern, hyper-personalisierte Kundeninteraktion zu liefern und Betriebskosten zu sparen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805076/Volt_Active_Data_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/volt-active-data-bringt-neues-produkt-zur-nutzung-von-streaming-daten-auf-den-markt-301721776.html

Original-Content von: Volt Active Data, übermittelt durch news aktuell