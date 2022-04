Solace Corporation

Europas größter Einzelhändler will Omni-Channel-Exzellenz mit Hilfe ereignisgesteuerter Architektur vorantreiben

Zürich, 27.April 2022 (ots/PRNewswire)

Solace, der führende Anbieter von ereignisgesteuerten Architekturen für Unternehmen in Echtzeit, gab heute bekannt, dass die Schwarz Gruppe, eine internationale Einzelhandelsgruppe mit den Marken Lidl und Kaufland im Lebensmitteleinzelhandel, die PubSub+ Platform von Solace implementiert, um die Leistung und Skalierbarkeit ihrer IT-Infrastruktur zu verbessern.

Als eines der führenden Einzelhandelsunternehmen der Welt hat die Schwarz Gruppe das Ziel, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und angesichts der wachsenden Nachfrage auf dem Markt effizient und nachhaltig zu agieren. Um dies zu erreichen, musste die IT-Infrastruktur weiter optimiert werden. Sie umfasste die Filialen, die Lieferkette, die Rechenzentren, eine zunehmende Anzahl von IoT-Geräten und sowohl Online- als auch App-basierte Einkaufserlebnisse.

Die Messaging- und Integrationsschicht musste so gestaltet werden, dass sie das schnelle Innovations- und Wachstumstempo der Schwarz Gruppe unterstützt und die Erwartungen der Kunden an ein integriertes Einkaufserlebnis erfüllt. Das Ersetzen synchroner Batch-Updates durch einen ereignisgesteuerten Datenaustausch in Echtzeit modernisiert die Lieferketten- und Warenwirtschaftssysteme, sodass die Schwarz Gruppe ihre Kunden das von diesen geforderte Online-Shopping-Erlebnis in Echtzeit bieten kann.

Um ihrem Bedarf an einer stabilen, zuverlässigen und zukunftssicheren hybriden Integrationsplattform gerecht zu werden, ersetzt die Schwarz Gruppe ihre alte Messaging-Middleware durch die PubSub+ Platform, die hochentwickelte Event-Streaming- und Management-Plattform von Solace, die zuverlässig Informationen zwischen Anwendungen, Geräten und Benutzeroberflächen über geografische Grenzen hinweg und in verschiedenen Cloud- und On-Premises-Umgebungen streamt. Als zugrundeliegende Infrastruktur hat die Schwarz Gruppe ihre Container-Plattform vorgestellt, auf der Solace PubSub+ zusammen mit ereignisgesteuerten Microservices betrieben wird. Anforderungen wie unabhängige Skalierung, beschleunigtes Deployment und Provisioning sowie Messaging-as-a-Service führen zu Ressourceneffizienz und einer kürzeren Time-to-Market. Eine höhere Flexibilität stellt sicher, dass die Schwarz Gruppe die Kundenerwartungen jederzeit erfüllen kann – jetzt und in Zeiten saisonaler Schwankungen. Cloud- und IoT-Readiness sind wichtige Voraussetzungen, um dem Wettbewerb auch in Zukunft voraus zu sein.

„Die Verknüpfung dezentraler und siloartiger Dienste in den Filialen in Europa und den USA mit unserem bestehenden Ökosystem traditioneller Geschäftssysteme und Integrationsplattformen wird uns dabei helfen, viele Aktivitäten und Kundeninteraktionen auf eine völlig neue Ebene zu heben", sagte Michael Weidig, Head of IT Engineering and Integration Services, Schwarz IT. „So können wir unseren Kunden beispielsweise ein Omnichannel-Erlebnis der nächsten Generation bieten, uns einen 360-Grad-Blick auf alle ihre Aktivitäten verschaffen und auch in Zeiten von starken Umsätzen und saisonalen Schwankungen stets ein reaktionsschnelles Erlebnis bieten."

Die Schwarz Gruppe hat Mitte 2021 mit der Umsetzung der PubSub+ Platform begonnen und wird die Implementierung und Migration der zugehörigen Systeme voraussichtlich bis Juni 2022 abschließen.

„Wir freuen uns, der Schwarz Gruppe dabei zu helfen, ihr bereits erfolgreiches Geschäft auszubauen und ihren Kunden durch die Implementierung eines Event-Meshes, das von der PubSub+ Platform unterstützt wird, ein hervorragendes Omnichannel-Erlebnis zu bieten", so Vincent Rontani, VP Europe, Solace. „Wir freuen uns darauf, dass sie die gleichen Vorteile nutzen können, die wir auch anderen großen europäischen Einzelhändlern im Rahmen ihrer weltweiten Expansion ermöglicht haben."

Über die Schwarz Gruppe

Weitere Informationen über die Schwarz Gruppe finden Sie unter www.gruppe.schwarz/pressse.

Über Solace

Solace unterstützt Unternehmen beim Übergang zu einer modernen Echtzeit-Funktionsweise, indem es ihnen die erforderlichen Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Geschäftsabläufe und Kundeninteraktionen ereignisgesteuert zu gestalten. Mit PubSub+, der ersten und einzigen Event Management Platform auf dem Markt, bietet das Unternehmen umfassende Funktionen zum Erstellen, Dokumentieren, Erfassen und Streamen von Ereignissen, von ihrem Entstehungsort bis zu dem Ort, an dem sie benötigt werden – sicher, zuverlässig, schnell und garantiert. Renommierte Unternehmen wie SAP, Barclays und die Royal Bank of Canada, multinationale Automobilhersteller wie Groupe Renault und Groupe PSA sowie Wegbereiter in ihrer Branche wie Jio nutzen die fortschrittlichen Event-Broker-Technologien von Solace, um ältere Anwendungen zu modernisieren, moderne Microservices bereitzustellen und ein Event Mesh zur Unterstützung ihrer Hybrid-Cloud-, Multi-Cloud- und IoT-Architekturen aufzubauen. Erfahren Sie mehr unter solace.com.

Pressekontakte

Europa & Americas IBA International

Jamie Kightley

Jkightley@iba-international.com

+44 (0) 1572 757932

UK Positive

Inés Mitsou

imitsou@positivemarketing.com

+44 (0)770 388 4664

APAC Rice Communications

Neil Mirano

neil.mirano@ricecomms.com

+65 3157 5685

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1142738/Solace_Logo.jpg

Original-Content von: Solace Corporation, übermittelt durch news aktuell