ARD MEDIA GmbH

Smart Audio Ads in der Podcast-Werbung: ARD MEDIA und AudioStack setzen neue Maßstäbe mit KI und Kontext

Frankfurt (ots)

Innovative KI-Technologie trifft auf interaktives Quiz-Format - diese Werbekampagne bringt "Wer weiß denn sowas?" gezielt ins Ohr der Zielgruppe.

Das erfolgreiche TV-Quizformat "Wer weiß denn sowas?" in Das Erste wurde mit einer innovativen Podcast-Werbekampagne neuen Zielgruppen nähergebracht. In Zusammenarbeit mit dem KI-Technologieanbieter AudioStack entstand eine völlig neue Form der Audio-Werbung: Originale Quizfragen wurden in interaktive Audio-Quiz-Spots verwandelt, die nicht nur unterhalten, sondern die Hörer auch aktiv einbinden. Durch KI-gestützte Produktion entstanden über 50 maßgeschneiderte Werbespots, die gezielt in thematisch passenden Podcasts platziert wurden - von Wissenschaft bis Entertainment. Dank kontextuellem Targeting erreichten die Spots genau das richtige Publikum im passenden Podcast-Umfeld. Das Ergebnis: eine smarte, interaktive Hörerfahrung, die Quiz-Spaß nahtlos in den Podcast-Flow integriert und für maximale Aufmerksamkeit sorgt.

Kampagnen-Highlights: Wie Audio-Werbung noch intelligenter wird

KI-Technologie als kreativer Erfolgsfaktor: AudioStack lieferte die technologische Grundlage für die dynamische Produktion der Audio-Quiz-Spots.

Dynamische Erstellung: Entwicklung eines Konzepts für KI-generierte Werbemittel auf Basis von über 50.000 Quizfragen und Antwortmöglichkeiten.

Echtzeit-Produktion: Die Audio-Quiz-Spots wurden automatisiert über die End-to-End-Unternehmenslösung von AudioStack erstellt und bereitgestellt.

Effizienz und Skalierbarkeit: Durch Automatisierung konnten 50 individuelle Werbemittel ohne zusätzlichen manuellen Aufwand produziert werden.

Kontextuelles Targeting für maximale Aufmerksamkeit: ARD MEDIA entwickelte eine passgenaue Mediakampagne, um die interaktiven Spots zielgerichtet zu platzieren.

Präzise Kategorisierung: Jeder der 50 individuellen Audio-Quiz-Spots wurde einer passenden inhaltlichen Kategorie zugeordnet (z. B. Naturwissenschaftsfragen in die IAB-Kategorie "Science").

Kontextuelle Ausspielung: Die Spots wurden mithilfe einer individuellen Targeting-Konfiguration im thematisch relevanten Podcast-Umfeld platziert.

Erhöhte Aufmerksamkeit: Durch die nahtlose Integration in das Podcast-Umfeld entstand ein authentisches Hörerlebnis mit hoher Relevanz für die Zielgruppe.

Beeindruckende Ergebnisse: Maßgeschneiderte Audio-Werbung begeistert

Hohe Werbeakzeptanz: Die Kombination aus interaktiven Quizfragen und kontextueller Platzierung sorgte für eine besonders starke Wahrnehmung.

Maximale Aufmerksamkeit: Der direkte inhaltliche Bezug zum Podcast steigerte die Awareness der Hörer:innen für die Kampagne.

Stimmen zur Kampagne:

"Dieser Case für "Wer weiß denn sowas?" zeigt, wie wirkungsvoll die End-to-End-Unternehmenslösung von AudioStack für die KI-gestützte Audioproduktion ist und wie zielgenau wir Werbebotschaften kontextuell in Podcasts platzieren können. Das Ergebnis ist eine innovative Kampagne mit interaktiven Elementen und sehr kreativem Wiedererkennungsfaktor, die hohe Aufmerksamkeit in der Podcast Zielgruppe erzeugt und damit maßgeblich zum Kampagnenerfolg beiträgt." - Mirja Seidel, Leiterin Verkauf Audio bei ARD MEDIA

"Diese Kampagne zeigt, was mit smarter Audiotechnologie heute möglich ist. Statt klassischer Einheitswerbung haben wir gemeinsam mit ARD MEDIA eine Lösung geschaffen, die sich in Echtzeit an den Podcast-Inhalt anpasst - und das komplett automatisiert. Das sorgt nicht nur für mehr Relevanz, sondern auch für eine Werbeerfahrung, die sich natürlich ins Hörerlebnis einfügt. Genau dafür steht AudioStack: intelligente, skalierbare und kontextbezogene Audio-Werbung, die wirklich ankommt."- Björn Ühss, Co-Founder bei AudioStack.

Über ARD MEDIA

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen und starken Media-Value. Die journalistisch hochwertigen Umfelder zeichnen sich durch hohe Reichweiten sowie überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen aus. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

Über AudioStack

AudioStack ist die weltweit führende End-to-End-Unternehmenslösung für die durchgängige KI-Audioproduktion. Deren proprietäre Technologie verbindet KI-gestützte Medienerstellungsformen wie KI-Skripterstellung, Text-to-Speech, Speech-to-Speech, generative Musik und dynamische Versionierung. Dadurch können Unternehmen komplexe Audioproduktions-Workflows schneller als in Echtzeit erstellen. AudioStack ermöglicht eine kosten- und zeiteffiziente Audioproduktion, die in großem Umfang adressierbar ist, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Um mehr über AudioStack zu erfahren, besuchen Sie audiostack.ai oder LinkedIn.

Weitere Informationen zur Kampagne und zur Technologie von AudioStack finden Sie unter www.audiostack.ai.

Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuell