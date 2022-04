SUNLU

SUNLU lanciert SUNLU S9 PLUS auf Kickstarter

Zhuhai, China (ots/PRNewswire)

SUNLU S9 PLUS ist der branchenweit erste 3D-Drucker mit Verstopfungserkennung und Filamenttrockner-Integration

Sunlu Group („SUNLU"), ein internationales Unternehmen für 3D-Druck-Verbrauchsmaterialien, hat eine offizielle Kickstarter-Kampagne für seinen SUNLU S9 PLUS 3D-Drucker der nächsten Generation gestartet. Der S9 PLUS ist der erste seiner Art, der eine Funktion zur Erkennung von Filamentverstopfungen, ein integriertes Filamenttrocknungssystem und eine automatische Nivellierung beinhaltet. Er erhöht die Erfolgsrate von 3D-Druckern erheblich und ist dabei unglaublich kosteneffizient und einfach zu bedienen.

„Der S9 PLUS ist ein kostengünstiger 3D-Drucker mit branchenführenden Funktionen wie Verstopfungserkennung, integrierter Steuerung der Trockenboxfunktion und integrierter automatischer Nivellierung. Mit dem S9 PLUS haben wir einen erschwinglichen Großformatdrucker mit vollem Funktionsumfang geschaffen und den hochwertigen 3D-Druck für mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich gemacht", sagt Wang Tao, Produktmanager bei SUNLU.

Der FilaDryer des S9 PLUS 3D-Druckers ist ein integriertes Filamenttrocknungssystem, das automatisch aktiviert wird, sobald der Drucker in den Arbeitszustand übergeht. Der FilaDryer verfügt über einen eingebauten Ventilator und ein anpassbares Betriebsprogramm, das es dem Benutzer ermöglicht, die Arbeitstemperatur und -zeiten einzustellen, und fördert die interne Luftzirkulation zur Verbesserung der Druckqualität.

Die integrierte Verstopfungserkennung reduziert Druckausfälle und erhöht die Sicherheit beim unbeaufsichtigten Drucken. Der Drucker erkennt und überwacht automatisch den Druck- und Zuführungsstatus, und wenn ein Bruch im Filament festgestellt wird, kehrt die Düse in die Ausgangsposition zurück und schaltet in den Standby-Modus, bis die Verstopfung beseitigt ist. Darüber hinaus sorgt die automatische 16-Punkt-Nivellierfunktion mithilfe der 3D-Touch-Technologie und eines selbst entwickelten Algorithmus dafür, dass die Druckerplattform während des Druckvorgangs so nah wie möglich an der horizontalen Ebene bleibt.

Das beeindruckende Druckbett des S9 PLUS mit den Maßen 310 mm x 310 mm x 400 mm eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Drucker, und das 4,3-Zoll-Touchscreen-Display macht die Bedienung zum Kinderspiel. Zu den weiteren benutzerfreundlichen Funktionen gehören die Echtzeit-Filamenterkennung, die den Druckvorgang unterbricht, wenn das Verbrauchsmaterial zur Neige geht, und ihn nach dem Nachfüllen wieder aufnimmt, ein Speichermodul, das den Druckfortschritt aufzeichnet, um den Druckvorgang auch nach einem Stromausfall fortzusetzen, und die vollständige Stummschaltung für flüsterleisen Betrieb.

Vor seiner Markteinführung hat der S9 PLUS das Gütesiegel von führenden 3D-Druck-Publikationen erhalten, darunter The Scale Modelling Channel und Thin Air 3D.

Das S9 PLUS ist jetzt auf Kickstarter erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Internet: https://www.kickstarter.com/projects/sunluofficial/sunlu-new-generation-3d-printer-s9-plus

