Deutsche Biofonds AG

Deutsche Biofonds Hydro Anleihe: Erfolgreicher Abschluss mit starker Rendite

Istanbul (ots)

Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe schließt mit einer herausragenden Rendite für Anleger ab und demonstriert damit die Stärke nachhaltiger Infrastrukturinvestments.

Vor bereits mehr als zehn Jahren aufgelegt, hat die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe ihren Lebenszyklus erfolgreich beendet. Nach langjährigem, stabilem Betrieb und einem strategischen Verkauf des Wasserkraftwerks an einen internationalen Energiekonzern profitieren die Anleger von einer Gesamtrendite von 13,2 Prozent. Dies übertrifft die ursprünglichen Erwartungen deutlich.

Strategischer Ausstieg sichert Mehrwert

Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe wurde 2009 unter der damaligen Führung von Yaver Demir und Haci Ai Köysüren mit einem Volumen von 20 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert. Mit den Mitteln wurde ein Wasserkraftwerk erworben, das bis 2019 wirtschaftlich stabil betrieben wurde. Anfang 2020 erfolgte der Verkauf an einen internationalen Energiekonzern.

Anlass waren regulatorische Veränderungen: Ab 2026 plante die Wasserbehörde, einen Teil des Wasserlaufs umzuleiten, um ein weiteres Staudammprojekt zu versorgen. Durch den Verkauf an den Betreiber eines neuen Staudammprojekts konnte ein langwieriger Rechtsstreit vermieden und der Mehrwert für die Anleger maximiert werden.

Erfolgreiches Investment dank Kompetenz und Weitsicht

"Die Deutsche Biofonds Hydro Anleihe ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie vorausschauende Anlagestrategien selbst in einem sich verändernden Marktumfeld zum Erfolg führen. Der strategisch gut getimte Exit sicherte nicht nur einen profitablen Abschluss für unsere Investoren, sondern bestätigte auch die Qualität unserer Asset-Auswahl und des Managements", erklärt der damalige Geschäftsführer Yaver Demir.

Mit dem erfolgreichen Abschluss unterstreicht die Deutsche Biofonds erneut ihre Kompetenz im Bereich der nachhaltigen und renditestarken Infrastrukturinvestments.

Deutsche Biofonds

Die Deutsche Biofonds wurde als Kompetenz-Center für Finanzierungsthemen und das Management von Projekten gegründet. Unser Spektrum an Asset-Lösungen richtet sich sowohl nach den Bedürfnissen von institutionellen als auch privaten Investoren, die in diese Zukunftssparte investieren und damit zum Erhalt unseres Planeten beitragen möchten.

Original-Content von: Deutsche Biofonds AG, übermittelt durch news aktuell