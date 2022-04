Netcore Cloud

Netcore Cloud ernennt Martech-Spezialist und Ex-Emarsys, Toofan Shaterloo, zum Chief Revenue Officer für Europa

London (ots/PRNewswire)

~Verstärkt sein Engagement für die Euro-Expansion und sein Ziel, den internationalen Umsatzanteil bis 2025 auf 40 % zu steigern

Netcore Cloud, das führende Full-Stack Martech SaaS-Unternehmen, gab heute die Ernennung von Toofan Shaterloo zum Chief Revenue Officer für den europäischen Markt bekannt. Die Ernennung von Toofan folgt auf die jüngste Ankündigung des Unternehmens, bis 2025 40 % des Umsatzes auf internationalen Märkten zu erwirtschaften, wobei der Schwerpunkt auf Europa und den USA liegt.

Toofan verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in der SaaS-Branche, insbesondere im Bereich MarTech. Er hat mit Unternehmen wie SmartFocus (Actito), früher Emailvision, Emarsys (SAP), Bronto (Oracle) und dEngage zusammengearbeitet. Als ehemaliger Global Chief Revenue Officer bei dEngage hat er eine entscheidende Rolle bei der Expansion des Unternehmens auf dem europäischen Markt gespielt. In seiner neuen Rolle wird Toofan für die Ausweitung, Verstärkung und Lokalisierung der Aktivitäten von Netcore Cloud auf dem europäischen Markt verantwortlich sein.

„Toofan Shaterloo stößt zu Netcore Cloud in einer unglaublich spannenden Zeit für das Unternehmen, da wir kürzlich unsere strategische Investition in Unbxd angekündigt haben und auf dem besten Weg sind, in den nächsten 12 Monaten an die Börse zu gehen", sagte Abithab Bhaskar, International CEO, Netcore Cloud. „In den nächsten drei Jahren wollen wir auf dem europäischen Markt aggressiv expandieren, da wir dort enorme Wachstumschancen sehen. Die bisherigen Erfolge von Toofan und sein umfassendes Verständnis des vielfältigen europäischen Marktes stärken unsere Zuversicht, unsere Ziele zu erreichen."

„Netcore Cloud ist ein renommiertes SaaS-Unternehmen für umfassende Marketingtechnologien, das in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich den Einsatz fortschrittlicher Technologien demonstriert hat, wobei der Schwerpunkt in den letzten Jahren verstärkt auf KI lag. Toofans umfassendes Fachwissen wird entscheidend sein, um unseren Einfluss in Europa auszubauen", sagte Kalpit Jain, Group CEO bei Netcore Cloud Inc.

Toofan Shaterloo kommentierte seine Ernennung mit den Worten: „Ich habe die erstaunliche Entwicklung dieser Branche fast 15 Jahre lang miterlebt, als ich mit führenden Unternehmen in diesem Bereich zusammenarbeitete. In dieser Branche gibt es viele respektable Lösungsanbieter, besonders in diesem Teil der Welt. Netcore Clouds kann auf eine 25-jährige Geschichte als Pionier in diesem Bereich zurückblicken und ist mit modernster Technologie und Dienstleistungen ausgestattet, die es uns ermöglichen, uns als Vordenker zu profilieren."

Er fügte hinzu: „Wir sind einzigartig positioniert, um mit unserer modernen Full-Stack-Plattform (E-Mail/Web-Push-Benachrichtigungen/SMS/Whatsapp) in den Bereichen Personalisierung, Automatisierung, Kundenbindung, erstklassige Analytik (KI/ML) und Lieferung, die alle nahtlos auf einer Plattform funktionieren, einen Mehrwert für E-Commerce und Einzelhandel zu schaffen. Ich würde mich darauf konzentrieren, die richtigen Teams einzustellen und die richtige Markenpräsenz zu entwickeln, was mit unseren umfassenden Marketingplänen einhergehen wird."

Netcore Cloud ist heute in weiten Teilen Asiens die Nummer 1 unter den Anbietern (etwa 75 % aller E-Mail-Kampagnen in Indien und 50 % in Südostasien laufen über Netcore Cloud). Seit seinem Vorstoß nach Europa im vergangenen Jahr hat das Unternehmen erfolgreich Regionalbüros in London, Berlin und Madrid eingerichtet. Außerdem richtet das Unternehmen in diesem Quartal weitere lokale Büros in London ein. Darüber hinaus werden Microsites auf Deutsch, Spanisch und Portugiesisch eingerichtet, um das lokale Publikum anzusprechen und die Expansionsbestrebungen des Unternehmens in Europa zu stärken.

Informationen zu Netcore Cloud:

Netcore Cloud ist ein SaaS-Unternehmen, das B2C-Marken und -Vermarkter dabei unterstützt, KI-gestützte Kundenerlebnisse an jedem Touchpoint der Customer Journey zu schaffen. Die Full-Stack-Marketingplattform von Netcore Cloud ermöglicht hochgradig personalisierte digitale Erlebnisse, die leicht skalierbar sind und verwertbare Analysen, Echtzeit-Reporting und schnell umsetzbare Lösungen für alle Kanäle bieten. Marken, die Netcore Cloud nutzen, können eine einheitliche Sicht auf ihre Kunden haben und ihr Produkterlebnis.

Mit Hauptsitz in Mumbai, Indien, und mehr als 15 Niederlassungen in den USA, Singapur, Malaysia, Nigeria, Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und Deutschland betreut Netcore Cloud mehr als 5000 Kunden auf der ganzen Welt. Jeden Monat werden über 17 Milliarden E-Mails verschickt und über 100 Milliarden Marketing-Ereignisse verfolgt. Netcore Cloud ist ein vertrauenswürdiger Partner in verschiedenen Branchen mit einigen der angesehensten Marken wie MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut und McDonald's. Weitere Informationen finden Sie unter https://netcorecloud.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1802705/Netcore_Cloud_CRO_Toofan.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1495164/Netcore_Cloud_Logo.jpg

