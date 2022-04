Netguru S.A.

Verborgene Helden der Technik im Rampenlicht

Netguru kündigt seine neue Publikationsinitiative an, die unterrepräsentierte Pioniere der Softwaregeschichte fördert und von Steven Johnson verfasst wird

Wir neigen dazu, große Wirtschaftsführer zu verehren, aber es gibt Tausende von Innovatoren, deren Ideen - von winzigen Funktionen bis zu komplizierten Algorithmen - unser Leben einfacher, gesünder, sicherer und bequemer gemacht haben. Lernen Sie Hidden Heroes kennen, eine neue Publikation, die ihre Geschichten erzählt und ihnen die gebührende Anerkennung zuteilwerden lässt.

Wussten Sie, dass die Grundprinzipien der sozialen Medien erfunden wurden, als Mark Zuckerberg - das Symbol des Social-Media-Zeitalters - noch im Kindergarten war? Sie verlassen sich jeden Tag auf stabile digitale Netze, aber kennen Sie die Frau, deren genialer Entwurf vor einigen Jahrzehnten zuverlässige Netze möglich gemacht hat?

„In der Technologiebranche gibt es eine Reihe von Erfolgsgeschichten bekannter Tech-CEOs, die Milliarden von Dollar verdienen. Aber es gibt viele Geschichten von Pionieren, die wichtige Probleme gelöst haben, aber außerhalb traditioneller Tech-Startups oder öffentlicher Unternehmen arbeiteten: Open Source New Architects, akademische Forscher, unabhängige Softwareentwickler. Es ist auch eine viel vielfältigere Mischung von Menschen. Diese Serie wird ihnen endlich die Anerkennung verschaffen, die sie verdienen." - Steven Johnson.

Hidden Heroes ist die neue Publikation von Netguru, geschrieben von Steven Johnson, dem bekannten Wissenschafts- und Technologieautor, Fernsehmoderator und TED-Redner. Die Serie besteht aus acht Geschichten, die denjenigen Tribut zollen, die die Technik geprägt haben. Jede Geschichte enthüllt einen verborgenen Helden, der von Steven Johnson sorgfältig analysiert und beschrieben wird.

Die erste Geschichte, die heute vorgestellt wird, berichtet über die in Belgien geborene Informatikerin und renommierte MIT-Professorin Pattie Maes und ihren Beitrag zur Schaffung der Grundlagen für die sozialen Online-Netzwerke, die wir heute kennen. „Von HOMR über die kollaborative Filterung bis hin zum Erinnerungsagenten - ihre Arbeit ist eine kraftvolle Geschichte, die noch viele Generationen inspirieren kann. Ich freue mich, dass Pattie Maes der erste Hidden Hero ist, den wir der Welt zeigen können." - Steven Johnson.

Marek Talarczyk, CEO von Netguru, dem Herausgeber von Hidden Heroes: „Es gibt Hunderttausende von Technikern, die irgendwann einmal eine bahnbrechende Erfindung gemacht haben. Ihr einziges Problem war, dass sie nicht glänzend genug waren, um bemerkt zu werden. Sie sind die verborgenen Helden. Wir wollen uns bei ihnen bedanken, indem wir der Welt ihre Geschichten erzählen."

Jeden Monat wird eine Hidden Heroes-Geschichte auf hiddenheroes.netguru.com aufgedeckt und ist kostenlos und unbegrenzt verfügbar. Steven Johnson und Netguru hoffen, dass Hidden Heroes den Menschen helfen wird, die Gesellschaft, in der wir leben, besser zu verstehen und die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden, um neue Generationen von Innovatoren, Technologen und Softwareingenieuren zu inspirieren.

