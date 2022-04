Next Earth; SEE Turtles

Tag der Erde: Next Earth und SEE Turtles entwickeln neues Charity-Spiel im Metaversum

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire)

Unsere Umwelt befindet sich in einer Krise – aber Sie können helfen, etwas zu bewegen, und zwar ganz bequem von zu Hause aus. Next Earth, das drittgrößte Metaversum, tut sich mit SEE Turtles zusammen, um ein neues Spiel für einen guten Zweck auf den Markt zu bringen: Die Spieler können Land im Metaversum kaufen, und ein Teil der Erlöse fließt in reale Umweltprojekte.

Next Earth, das zuvor eine Million USD für den Umweltschutz bereitgestellt hat, hat es sich zur Aufgabe gemacht, etwas zu bewirken. Die Spieler können jetzt Land in bestimmten Gebieten innerhalb des Metaversums kaufen, und haben die Chance auf einen Gewinn von NXTT im Wert von 200.000 USD oder von fünf einzigartigen NFTs. Bei jeder Transaktion gehen 20 % des Erlöses an SEE Turtles, das die Mittel für Plastikentfernungsprojekte an eben jenen Standorten in der realen Welt verwenden wird.

Teilnahme am Spiel

In dieser Kampagne können die Spieler zur Säuberung der Umwelt beitragen, indem sie Land in einem der ausgewiesenen Gebiete kaufen. Im Verlauf des Spiels nehmen sie an einer Schatzsuche teil und suchen nach Preisen, die unter dem Müll versteckt sind.

Next Earth hat NXTT im Wert von 200.000 USD in verschiedenen Werten unter den Spielelementen sowie 5 einzigartige NFTs von TinyWasteland versteckt. Die Kampagne startet im Mai, und Next Earth wird demnächst das genaue Datum bekannt geben.

Noemi Magyar, Leiterin für soziale Verantwortung im Unternehmen (CSR) bei Next Earth, und Brad Nahill, Präsident von SEE Turtles, haben am 21. April in einem Livestream über ihre Partnerschaft gesprochen und darüber diskutiert, wie die Spenden zu einer echten Hilfe werden können. Peter Csakvari, der Künstler von TinyWasteland, nahm ebenfalls teil, um über seine Kunst zu sprechen und darüber, wie NFTs in diesen Kampagnen verwendet werden können.

Ein „Metaversum für einen guten Zweck"-Projekt

Die Zusammenarbeit von Next Earth und SEE Turtles macht deutlich, wie das Metaversum für gute Zwecke und soziale Verantwortung eingesetzt werden kann. Gemeinsam wirken sie sich positiv auf die Umwelt aus und schützen gefährdete Arten.

Als ein Metaversum, das bereits 10 % der Einnahmen an Umweltschutz-Initiativen spendet, freut sich Next Earth, zusammen mit seiner Community seine neueste Kampagne für soziale Verantwortung in Angriff zu nehmen.

