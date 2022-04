Limitless Holding

Die nächste Generation der Metaverse-Entwicklung beginnt mit Limitless, dem ersten Plug-and-Play-Integrator seiner Art

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire)

Eine umfassende Plattform für den Aufbau von Gateway-Erfahrungen zum Metaverse

Limitless, das Team hinter dem neuesten Metaverse-Einhorn Next Earth, kündigte die Einführung eines neuen, innovativen Metaverse-Integrationsdienstes für Marken und Unternehmen an. Aufbauend auf den nachweislich erfolgreichen Frameworks ihrer Pionierprojekte, einschließlich des Mega-Hits Next Earth, bietet Limitless einen einfachen und intuitiven Prozess, um die führende Komplettlösung für etablierte Marken und Startups aller Branchen zu werden, wenn es um den Start im Metaverse geht.

Als das umfassendste Paket für den Zugang zum Metaverse auf dem Markt konzentriert sich Limitless auf Unternehmen und VC-gestützte Startups, die Produkte und Dienstleistungen im Metaverse entwickeln wollen. Das One-Stop-Shop-Angebot ebnet Unternehmen aus den Bereichen Unterhaltung, Bildung, soziale Medien, Mode, Immobilien und mehr den Weg für die schnelle und nahtlose Erstellung von Web3-fähigen Gateway-Erlebnissen. Neben den technologischen Komponenten trägt das Unternehmen auch mit Rechts-, Finanz- und Marketingberatung zum Erfolg der Nutzer bei.

„Das Metaverse ist unbestreitbar die Zukunft der Wirtschaft. Für Unternehmen wird es unerlässlich sein, virtuelle Präsenzen zu schaffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit dem Start von Limitless bieten wir die erste Generation profitabler Dienste in einer neuen Ära an, die ein Kennzeichen des neuen Internets ist", so David Taylor und Mike Vitéz, Mitbegründer und Co-CEOs von Limitless. „Unser Ziel ist es, langfristige Vorteile aus diesem aufstrebenden Ökosystem zu ziehen und Marken dabei zu helfen, auf intelligente und effiziente Weise tragfähige, produktive und selbsttragende Metaverse-Strategien zu entwickeln."

Limitless bringt nicht nur seine Service-Suite auf den Markt, sondern kündigt auch die Gründung von Limitless Capital an, einem 260 Millionen US-Dollar schweren Metaverse-Fonds, der Startups bei der Gründung, dem Aufbau und der Skalierung neuer Unternehmen innerhalb des Metaverse unterstützen soll.

Statista schätzt, dass der globale Metaverse-Markt im Jahr 2022 47,48 Milliarden US-Dollar erreichen wird, bevor er bis 2030 auf 678,8 Milliarden US-Dollar ansteigt. Das Metaverse ist ein neues Paradigma für die Verbindung der physischen und der digitalen Welt. Wer heute wettbewerbsfähig bleiben will, braucht eine Metaverse-Strategie. Limitless kommt als unschätzbares Werkzeug für Unternehmen jeder Größe und Branche auf den Markt. Unabhängig von Budget, Ressourcen oder Programmierkenntnissen legt Limitless den Grundstein für ein wirklich gerechtes und nachhaltiges Metaverse-Ökosystem.

Der End-to-End-Service richtet sich an Start-ups, die ihre Präsenz im Metaverse etablieren wollen, und an Unternehmen, die nach neuen Wegen suchen, ihre Kunden zu erreichen. Besuchen Sie limitlessholding.de

Original-Content von: Limitless Holding, übermittelt durch news aktuell