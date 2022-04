Inbeeo

Das in London ansässige Beratungsunternehmen für Preisgestaltung und Marktzugang, Inbeeo, erhält den Queen's Award for Enterprise, International Trade

London (ots/PRNewswire)

Inbeeo wurde mit einem Queen's Award for Enterprise - International Trade ausgezeichnet.

Inbeeo ist eine von 226 Organisationen, die landesweit mit dem prestigeträchtigen Queen's Award for Enterprise ausgezeichnet wurden. Wie heute (Donnerstag, 21. April) bekannt gegeben wurde, ist Inbeeo für seine herausragenden Leistungen im internationalen Handel ausgezeichnet worden.

Inbeeo wurde 2018 in London gegründet und hilft führenden Life-Science-Unternehmen, mehr Wert aus ihren innovativen Produkten zu schöpfen. Indem Inbeeo seine Kunden in die Lage versetzt, die richtige Wertstrategie und den richtigen Preis für ihre Produkte festzulegen, trägt das Unternehmen zur Verbesserung der Gesundheit bei, und zwar für jede einzelne schwere Krankheit. Auf der jüngsten World Evidence Pricing and Access-Konferenz in Amsterdam ebnete Inbeeo den Weg zu einer gerechteren Preisgestaltung bei Arzneimitteln, indem es eine neue Perspektive auf die internationalen Rahmenbedingungen für Kostenträger aufzeigte.

„Ich bin sehr stolz darauf, was unser unglaublich talentiertes Team in den letzten Jahren erreicht hat", sagt Hervé Lilliu, Gründer und CEO. „Seit der Gründung unseres Unternehmens haben wir unzähligen Patienten im Vereinigten Königreich und in Übersee geholfen, schnelleren Zugang zu bahnbrechenden Therapien für eine Vielzahl schwerer Krankheiten wie Covid-19, Krebs und seltene Krankheiten zu erhalten."

Die Queen's Awards for Enterprise, die bereits zum 56. Mal vergeben werden, sind die prestigeträchtigsten Unternehmensauszeichnungen des Landes, und die ausgezeichneten Unternehmen dürfen das geschätzte Queen's Awards Emblem für die nächsten fünf Jahre verwenden.

Bewerbungen für die Queen's Awards for Enterprise 2023 können ab dem 1. Mai 2022 eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterprise.

pippa.macnair@inbeeo.com

Original-Content von: Inbeeo, übermittelt durch news aktuell