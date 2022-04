GACA

Verwirrende Gesundheitsanforderungen halten Passagiere vom Fliegen ab

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Eine internationale Umfrage unter Menschen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Italien und der Golfregion hat ergeben, dass die Gesundheitsvorschriften für Flugreisen weit verbreitet sind und dass die Luftfahrtbranche nicht auf eine weitere globale Gesundheitskrise vorbereitet ist.

Viele Menschen in allen befragten Ländern geben an, dass sie sich aufgrund der Covid-Anforderungen dafür entschieden haben, im Jahr 2021 nicht zu fliegen.

46 % der Befragten in den USA, 61 % in Italien, 65 % im Vereinigten Königreich und 68 % in der Golfregion haben sich dafür entschieden, im Jahr 2021 aufgrund der gesundheitlichen Anforderungen nicht zu fliegen.

Ein besorgniserregendes Zeichen für die Erholung des Sektors ist, dass ein Drittel der Amerikaner (32 %), 40 % der Italiener, 40 % der Briten und fast die Hälfte (46 %) der Menschen in der Golfregion angeben, dass die Verwirrung über die Gesundheitsanforderungen sie davon abhalten wird, im Jahr 2022 zu fliegen.

Die Erholung des globalen Luftfahrtsektors von der Covid-19-Pandemie könnte durch verwirrende Gesundheitsanforderungen und Befürchtungen, dass der Sektor nicht auf eine weitere Krise der öffentlichen Gesundheit vorbereitet ist, behindert werden, so eine internationale Umfrage.

Die Umfrage wurde von YouGov im Vorfeld des Future Aviation Forum durchgeführt, einem globalen Luftfahrtgipfel, der vom 9. bis 11. Mai in Riad stattfindet. Sie wurde in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Italien und in den Golfstaaten - Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten - durchgeführt. Auch wenn die Ergebnisse von Land zu Land unterschiedlich ausfallen, zeigt die Studie, dass das Flickwerk der bestehenden Gesundheitsvorschriften für Flugreisen weit verbreitet ist. Rund ein Drittel der Befragten in allen Ländern gibt an, dass die Unklarheit über die Gesundheitsanforderungen sie im vergangenen Jahr vom Fliegen abgehalten hat und sie auch 2022 davon abhalten wird.

„Es ist eindeutig notwendig, dass die Länder zusammenarbeiten, um die Gesundheitsanforderungen für Passagiere zu harmonisieren. Damit sich der globale Luftfahrtsektor schnell und vollständig erholen kann, müssen wir unbedingt für mehr Klarheit über die aktuellen Anforderungen sorgen und Vertrauen in die Fähigkeit des Sektors schaffen, künftige Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen", sagte Seine Exzellenz Saleh bin Nasser Al-Jasser, Saudi-Arabiens Minister für Verkehr und Logistik.

Das Future Aviation Forum wird Führungskräfte aus dem öffentlichen und wirtschaftlichen Sektor, internationale CEOs und Regulierungsbehörden zusammenbringen, um die Entwicklung des internationalen Luftverkehrs zu gestalten und Lösungen für eine Welt nach der Pandemie voranzutreiben. Es werden mehr als 120 Redner, über 2.000 Teilnehmer und Vertreter aus allen Kontinenten erwartet. Die Delegierten sind eingeladen, an 40 Sitzungen teilzunehmen, die sich auf drei thematische Schwerpunkte konzentrieren: Passagiererlebnis, Nachhaltigkeit und Geschäftserholung in der Zeit nach Covid.

Seine Exzellenz Abdulaziz Al-Duailej, Präsident der saudi-arabischen Zivilluftfahrtbehörde (GACA), erklärte, dass die GACA im Vorfeld des Forums die Interessengruppen konsultiert, um eine Strategie zur Absicherung des Sektors gegen künftige Gesundheitskrisen zu entwickeln.

„Covid-19 hat den Luftverkehr und den Passagierverkehr auf der ganzen Welt stark beeinträchtigt und die Wachstumsaussichten für den globalen Luftfahrtsektor verschlechtert. Da erwartet wird, dass das Passagieraufkommen erst im Jahr 2024 wieder das Niveau von vor 2019 erreicht, müssen wir Wege finden, um Gesundheitsinformationsprotokolle zu harmonisieren, den Informationsaustausch und die Transparenz zwischen den Ländern zu verbessern, die Gesundheit und Sicherheit der Passagiere zu schützen und das Vertrauen der Passagiere wiederherzustellen - dies sind einige der grundlegenden Herausforderungen, die wir auf dem Future Aviation Forum angehen werden", sagte Seine Exzellenz Al-Duailej.

Die Umfrage zeigt, dass die Meinungen darüber geteilt sind, ob die Länder zusammengearbeitet haben, um das Reisen während der Pandemie zu erleichtern. Die Mehrheit der Menschen in der Golfregion (73 %) und in Italien (59 %) ist dieser Meinung, während die meisten Menschen in den USA (56 %) und in Großbritannien (70 %) dies verneinen.

Hinsichtlich der Frage, ob der Luftfahrtsektor auf eine weitere Gesundheitskrise vorbereitet ist, ist nur die Mehrheit der Menschen in der Golfregion (64 %) zuversichtlich, während die Befragten in den anderen befragten Ländern geteilter Meinung sind. Mehr als ein Drittel der Menschen im Vereinigten Königreich und ein Viertel der Menschen in den USA und Italien sind der Meinung, dass Flughäfen und Fluggesellschaften nicht auf die nächste Krise der öffentlichen Gesundheit vorbereitet sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1802116/Yougov_Infographic.jpg

