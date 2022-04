Rategain Technologies

Booking.com wählt RateGain als Premier Connectivity Partner für 2022 aus

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), ein internationaler Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, hat bekannt gegeben, von Booking.com zum fünften Mal in Folge als Premier Connectivity Partner ausgewählt worden zu sein.

Das Connectivity-Partnerprogramm von Booking.com zeichnet führende Konnektivitätsanbieter wie Channel-Manager, Unterkunftsverwaltungssysteme und andere Anbieter aus, die hochwertige Verbindungen aufrechterhalten.

Booking.com und RateGain arbeiten seit über zehn Jahren zusammen, um eine nahtlose Verbindung zwischen Reisenden und Hotel-Unterkünften auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben die Produktteams im vergangenen Jahr gemeinsam die Room-Rate Management API eingeführt, einen Teil der von Booking.com geförderten Produkt-API. Sie ermöglicht es Vertriebsteams, Zimmerpreise direkt aus RezGain, einer intelligenten Channel-Manager-Software für Vertriebskanäle von RateGain, zu erstellen oder abzurufen, ohne sich im Extranet von Booking.com anzumelden. Dies löst zahlreiche Probleme in Bezug auf die Bandbreite für Hoteliers, die nach der Covid-Krise bereits mit einer reduzierten Belegschaft arbeiten. Partnerunterkünfte können diese Zimmerpreise jetzt an die Online-Reisebüros weitergeben, damit Reisende sie über RezGain nutzen können.

Mark Haywood, Geschäftsführer/SVP-Europa, Brasilien und Afrika bei RateGain, äußerte sich zu dem Erfolg: „Das Reiseverhalten nach der Pandemie ist schwer vorherzusagen. Um Hotels weltweit zu helfen, haben RateGain und Booking.com zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass unsere Partnerhotels auf die neueste Technologie zugreifen können, um schnellere Entscheidungen zu treffen und sie direkt umzusetzen. Wir freuen uns, als Premier Connectivity Partner anerkannt zu werden und hoffen, dass die Arbeit, die wir gemeinsam leisten, der Branche helfen kann, nach zwei Jahren Pandemie wieder voranzukommen."

RezGain ist der Channel Manager der Wahl von 13.000 Unterkünften und wird von mehr als 60 Ketten weltweit bevorzugt. Neben der Anzeige erstklassiger Leistungskennzahlen in Bezug auf Vertrieb, Preise und Inventar hilft es dabei, neue Einnahmequellen zu erschließen, indem es neue Nachfragequellen entdeckt, die Auftragsvergabe über neue Kanäle beschleunigt und mithilfe einer Funktion namens „Smart Distribution" Benchmarks mit ähnlichen Unterkünften in der Region durchführt.

„Wir freuen uns, RateGain als Premier Partner 2022 zu haben. Dieser Status erkennt RateGain als einen unserer Top-Anbieter im Connectivity Partner Program an. Das Unternehmen hat eine hervorragende Leistung für verbundene Unterkünfte geliefert und bietet gleichzeitig die breiteste Palette an Booking.com-Funktionen über die RateGain-Plattform", so Reece Evans, Bereichsleiter Konnektivität (APAC) bei Booking.com.

Informationen zu RateGain

RateGain Travel Technologies Limited ist ein weltweit tätiger Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, der mit mehr als 2200 Kunden in über 100 Ländern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Umsätze durch Akquise, Bindung und Ausweitung des Marktanteils zu steigern. RateGain wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indien. Heute arbeitet RateGain mit den Top 23 von 30 Hotelketten, den Top 25 von 30 Online-Reisebüros und allen führenden Autovermietungen zusammen, darunter acht Global Fortune500-Unternehmen. RateGain ist einer der weltweit größten Verarbeiter elektronischer Transaktionen und Preispunkte für das Reise- und Gastgewerbe und das größte Software-as-a-Service-Unternehmen („SaaS") in der Gast- und Reisebranche in Indien. Es bietet Reise- und Hospitality-Lösungen in einem breiten Spektrum von Branchen wie Hotels, Fluggesellschaften, Online-Reisebüros („OTAs"), Metasuchunternehmen, Ferienwohnungen, Paketanbieter, Autovermietungen, Bahn, Reisemanagementunternehmen, Kreuzfahrten und Fähren. Weitere Informationen finden Sie auf www.rategain.com

Informationen zu Booking.com:

Booking.com ist Teil von Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) und hat es sich zur Aufgabe gemacht, es jedem einfacher zu machen, die Welt zu erleben, sobald dies wieder sicher ist. Durch Investitionen in die Technologie, die hilft, das Reisen reibungsloser zu gestalten, verbindet Booking.com Millionen von Reisenden nahtlos mit unvergesslichen Erlebnissen, einer Reihe von Transportmöglichkeiten sowie hervorragenden Übernachtungsmöglichkeiten – von Wohnungen über Hotels bis hin zu vielem mehr. Als einer der weltweit größten Reisemarktplätze sowohl für etablierte Marken als auch für Unternehmer jeder Größe ermöglicht Booking.com es Unterkünften auf der ganzen Welt, Kunden überall auf der Welt zu erreichen und ihr Geschäft auszubauen. Booking.com ist in 44 Sprachen verfügbar und bietet insgesamt mehr als 27 Millionen gemeldete Unterkunftsangebote, darunter mehr als 6,2 Millionen Angebote an Häusern, Wohnungen und anderen einzigartigen Unterkünften. Ganz gleich, wohin Sie reisen oder was Sie planen, Booking.com macht es Ihnen leicht und unterstützt Sie mit einem 24/7-Kundenservice.

Original-Content von: Rategain Technologies, übermittelt durch news aktuell