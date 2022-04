ViewLift

ViewLift moderiert Forum mit Sportexperten aus aller Welt beim NAB Streaming Summit 2022

New York (ots/PRNewswire)

Führende globale Video-Streaming-Lösung veranstaltet Diskussionsforum zum Thema Live-Sport-Streaming und Aufbau globaler Fanbasen

Während Sportligen und Vereine eigene neue Streaming-Plattformen einführen, wird eine vielfältige Gruppe branchenführender Experten im Rahmen eines Forums auf dem NAB Streaming Summit 2022 darüber sprechen, wie sie ihr globales Publikum aufgebaut haben. Moderiert wird das Panel von Rick Allen, CEO von ViewLift, dem weltweit führenden Anbieter von End-to-End-Streaming- und OTT-Lösungen (Over-the-Top).

Dabei soll diskutiert werden, wie Sportligen und Vereine in die globalen Märkte vordringen können, die normalerweise nicht von konventionellen Rundfunkkanälen genutzt werden. Die Forumsteilnehmer erklären auch, wie sie erfolgreich globale Fanbases aufgebaut haben und erläutern bewährte Verfahren für die Akquise und die Bindung von Abonnenten.

Auf dem Forum wird es Expertenkommentare von Branchenführern im Bereich Sportmedien geben, unter anderem von:

Die Teilnehmer werden auch lernen, wie Sie Daten verwenden, um die Abonnenteninhalte zu personalisieren und so maximale Einnahmen zu erzielen. Schließlich werden die Diskussionsteilnehmer Handelstipps zur Kundenbindung in einer Welt der exponentiellen Medienauswahl behandeln.

„Der Live-Sport kehrt nach der Pandemie endlich zu seinem vollen Potenzial zurück, aber die Teams und Ligen haben erhebliche Einbußen verbucht und suchen nun nach neuen Wegen, um die Fans zu binden", erklärte Rick Allen, CEO von ViewLift. „Alle drei Diskussionsteilnehmer sind Experten für globales Fan-Engagement und werden wichtige Informationen zur Koordinierung digitaler Dienste und linearer Lizenzierung liefern. ViewLift hat diese Redner sorgfältig ausgewählt, um die gemeinsamen Herausforderungen beim Aufbau globaler Fanbasen in Angriff zu nehmen."

„OTT und D2C sind spannende Trends, aber sie können nicht isoliert betrachtet werden", erklärte Fabio Gallo, Produktleiter bei LaLiga Tech. „Damit sich diese Unternehmungen rentieren, müssen Unternehmen über den richtigen strategischen Prozess verfügen. Dabei steht unserer Ansicht nach die Datenanalyse im Mittelpunkt."

Die Sitzung „Live Sports Streaming: Recipe For Global Fan Following" findet am Dienstag, 26. April, von 10:15 bis 11:15 Uhr in Raum W311-W313 in der West Hall im Las Vegas Convention Center statt. Das Forum steht allen Teilnehmern mit einem Streaming Summit Pass zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Sitzung finden Sie auf der NAB Show-Website. Um mehr über ViewLift und seine OTT-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.viewlift.com.

Informationen zu ViewLift:

ViewLift ist eine Full-Service-Plattform für die Verteilung digitaler Inhalte, die Medienunternehmen, Sportligen und Teams, Rundfunkanstalten und anderen Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Inhalte über native Markenapps auf wichtigen Streaming-Geräten wie Web, Mobile und TV-Geräten, Smart TVs und Spielekonsolen zu monetarisieren. ViewLift ist im gesamten digitalen Ökosystem tätig und kennt die individuellen Anforderungen und bewährten Verfahren jedes Geräts. ViewLift bietet seinen Kunden eine Reihe von Monetarisierungsmodellen auf einer unternehmenseigenen Plattform mit erweiterten Analysen und analysiert die Leistung in Echtzeit.

