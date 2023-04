Ugreen Limited

UGREEN bringt innovative EV-Rated LiFePo4 PowerRoam Serie auf den deutschen Powerstationmarkt

Berlin (ots/PRNewswire)

Das renommierte Unternehmen UGREEN, das seine Kundinnen und Kunden seit 2012 mit Unterhaltungselektronik versorgt, erweitert sein Produktportfolio auch für deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher und bringt eine neue Power Station-Serie namens "PowerRoam" auf den Markt. Ausgestattet mit den neuesten LiFePO4-Akkus mit EV-Rating können Nutzer Geräte unterwegs oder zu Hause nachhaltig und kostengünstig mit Solarstrom laden. Großer Wert wird auch auf den Sicherheitsfaktor mit einem integrierten Wartungssystem gelegt. Mit der Markteinführung in Deutschland bietet das Unternehmen den Verbrauchern eine innovative neue Technologie mit vielen Vorteilen - ein weiterer Schritt hin zu einer umweltfreundlichen Energieversorgung. Die Geräte werden am 22. April in Berlin auf dem Mercedes Platz mit Live-Musik, Catering und kostenlosen Getränken vorgestellt.

UGREEN bringt als neuer Anbieter eine leistungsstarke LiFePO4-EV-Stromversorgung für Privathaushalte auf den Markt. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2500 W (im U-Turbo-Modus), die von kompakten und leichten Stationen erzeugt wird, können Nutzer ihre Geräte unterwegs mit Solarenergie betreiben. "Der PowerRoam ist eine umweltfreundliche und langlebige Lösung, die sich für Outdoor-Abenteuer und Reisen eignet", sagt UGREENs Vizepräsident Evan Li. Die neuen Produkte bieten eine gute Unterstützung und gewährleisten die Sicherheit der Nutzer. Die Serie ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die viele Vorteile bieten. Dazu gehören ein LCD, ein USB-C-Anschluss mit PD-Unterstützung, ein integrierter Akku und ein DC-Schnellladeanschluss. Mit dieser nachhaltigen Energielösung lassen sich Endgeräte unterwegs schnell und sicher aufladen. Die Markteinführung der Geräte findet für alle Interessierten am 22.04.2023 live am Mercedes-Benz Platz in Berlin statt.

EV-zertifizierte LiFePO4-Batterie mit EV-Zulassung revolutioniert den Markt

Die neuen stationären Kraftwerke sind effizient, kostengünstig und bieten eine stabile und zuverlässige Energiequelle. LiFePO4-Batterien sind sicherer, leichter und leistungsfähiger als Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien, die für den Kraftwerksmarkt verfügbar sind. "Sie sind außerdem langlebiger und können mehr als zehn Jahre halten, bevor sie ersetzt werden müssen", sagt Li. Das Unternehmen bietet auch ein integriertes Wartungssystem für die LiFePO4-Batterien an, um deren Lebensdauer zu verlängern. Das System überwacht die Batterien anhand von Aufzeichnungen und schlägt vor, wann eine Wartung erforderlich ist. "Diese Integration ermöglicht es, den Nutzern eine leistungsstarke, langlebige und damit nachhaltige Energiequelle anzubieten, die den Bedürfnissen des Marktes entspricht", so der Vizepräsident von UGREEN. Für den PowerRoam wird auch eine Reihe von Zubehör angeboten, um den Komfort und die Leistung der tragbaren Kraftwerke weiter zu verbessern. Dazu gehören ein intelligentes Ladegerät, ein energieeffizientes Kühlsystem, ein Temperatursensor und mehr. "Dieses Zubehör wurde speziell für die LiFePO4-Batterie entwickelt, um eine stabile und zuverlässige Stromquelle zu bieten", sagt Li. Mit der Einführung der PowerRoam Station schlägt das Unternehmen ein neues Kapitel in der stationären Stromerzeugung auf.

Preiswerte Energieversorgung für unterwegs und zu Hause

Die Ladestationen sind mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet. Sie können mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops und andere elektrische Geräte, die mit einem 12-Volt-Anschluss ausgestattet sind, aufladen. Darüber hinaus sind die Stationen mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die ein sicheres und effizientes Aufladen gewährleisten. So schützt beispielsweise ein einzigartiger Laderegler die Batterien vor Überhitzung und Überladung. Die Geräte sollen zu einem für Verbraucher erschwinglichen Preis angeboten werden. "In Zeiten von Energiekrise und globaler Erwärmung entlasten wir so unsere Kundinnen und Kunden ein Stück weit durch nachhaltige Selbstversorgung", sagt Li. Auf diese Weise können auch diejenigen, die nicht weniger Geld ausgeben wollen, eine robuste und zuverlässige Stromversorgung erhalten. "Es ist ein umweltfreundlicher Weg, den Alltag zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern", fügt Li hinzu.

Launch in Berlin auf dem Mercedes Platz

Der jüngste Anbieter auf dem deutschen Markt für LiFePO4-Ladestationen bringt ein neues, vielversprechendes Produkt auf den Markt. Das Design der Geräte ist benutzerfreundlich, kompakt, leicht und tragbar. Damit werden sie den Anforderungen des modernen Lebens gerecht. Bei der Live-Veranstaltung in Berlin können Interessierte die Produkte direkt testen und kennenlernen. Die kleinen, tragbaren Kraftwerke werden in einem Zelt, in einem Van und angeschlossen an verschiedene Geräte in Aktion gezeigt. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Anmeldungen sind hier möglich.

Preis und Verfügbarkeit: Ugreen PowerRoam 1200 hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 1199,99 € bei Amazon und im offiziellen Ugreen Store. Ugreen bietet den ganzen April über einen Sonderpreis von 999,99 €an.

Über die PowerRoam-Serie: Die Powerstation-Serie PowerRoam wurde gemeinsam mit dem Elektrofahrzeughersteller BYD entwickelt. Mit entsprechenden Solarmodulen hält die PowerRoam Einzug in den Markt für nachhaltige, tragbare Energieversorgung für Privateigentümer und Haushalte.

Über UGREEN: Das 2012 gegründete Unternehmen Ugreen hat sich auf die Bereitstellung von hochwertigem Zubehör und digitalen Lösungen für Verbraucher auf der ganzen Welt spezialisiert. Ugreen hat sich kontinuierlich zu einer vertrauenswürdigen Marke mit über 40 Millionen Nutzern weltweit entwickelt und bietet Produkte von Ladegeräten über Telefon- und Computerzubehör bis hin zu Wohn- und Autozubehör.

