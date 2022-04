Ugreen Limited

Ugreen bringt das Nexode-100W-Ladegerät mit neuer GaN-Technologie auf den Markt

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Ugreen, ein weltweit führender Anbieter von Ladezubehör, kündigt die Veröffentlichung des Nexode-100W-Ladegeräts an. Der Nexode 100W bietet mehr Leistung, mehr Anschlüsse und mehr Sicherheit durch die Verwendung von integrierten Schaltkreisen (IC) aus Galliumnitrid (GaN).

Nexode & GaN-Technologie

Ugreen bringt eine neue Serie von Ladegeräten namens Nexode auf den Markt. Nexode-Ladegeräte zeichnen sich durch den Einsatz von GaN-Chips und der firmeneigenen Ugreen-Technologie aus, die ein dynamisches und flexibles Laden ermöglichen. Nexode-Ladegeräte sind kompakt und in der Lage, genau die Menge an Strom zu liefern, die ein Gerät benötigt.

Die in den Nexode-Ladegeräten verwendete GaN-Technologie bietet eine bessere Wärmeableitung und ist energieeffizienter als siliziumbasierte Ladegeräte. Dadurch ist Ugreen in der Lage, die Nexode-Ladegeräte kleiner, sicherer und energieeffizienter zu machen.

Vier Anschlüsse für mehr Flexibilität

Die Nexode-Ladegeräte von Ugreen sind so konzipiert, dass sie eine einzige Steckdose optimal ausnutzen, unabhängig davon, wo sich der Verbraucher befindet. Das 100-W-Ladegerät von Nexode hat vier Anschlüsse, davon drei USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Anschluss. Mit seinen vier Anschlüssen kann dieses Ladegerät sämtliche Geräte einer Person aufladen, egal ob in einem Café, am Flughafen oder einfach im Büro zu Hause.

Power-X-Stromverteilungssystem

Darüber hinaus macht die Firmware von Ugreen die Nexode-Ladegeräte noch praktischer. Power-X ist das firmeneigene Stromverteilungssystem von Ugreen. Er ist so konzipiert, dass er mit Ihrem Gerät kommuniziert, wodurch die Nexode-Ladegeräte in der Lage sind, sicherzustellen, dass die richtige Menge an Strom geliefert wird.

Produktverfügbarkeit

Der Nexode 100W hat eine unverbindliche Preisempfehlung von $79,99 auf Amazon.Die unverbindliche Preisempfehlung für den britischen Markt liegt bei £79,99. Der Nexode 100W von Ugreen ist ebenfalls in den meisten EU-Ländern erhältlich, wobei die Preise variieren können.

Über Ugreen

Ugreen ist ein weltweit führendes Unternehmen für Ladegeräte, das Wandladegeräte, Power Banks, Autoladegeräte und vieles mehr herstellt. Ugreen verfolgt das Ziel, eine revolutionäre Ladetechnologie zu entwickeln. Aus diesem Grund ist Ugreen eine Partnerschaft mit Navitas (NASDAQ: NVTS), einem führenden Hersteller von GaN-Chips, eingegangen. Gemeinsam wollen Ugreen und Navitas die Art und Weise verändern, wie Verbraucher ihre Geräte aufladen.

marketing@ugreen.com

Weiterführende Links https://www.ugreen.com/

Original-Content von: Ugreen Limited, übermittelt durch news aktuell