CrossTower führt den Handel mit Perpetual Futures ein

Neuer Handel mit Perpetual Futures an der digitalen Börse von CrossTower auf den Bermudas verfügbar

Verbessertes Serviceangebot für qualifizierte Händler

Erleichtert die Risikomodellierung für eine verbesserte Portfoliokonstruktion

CrossTower Inc., eine der weltweit schnellsten und führenden Börsen für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, freut sich, die Einführung des Handels mit ewigen Termingeschäften bekannt zu geben, der jetzt auf der digitalen Börse von CrossTower in Bermuda verfügbar ist.

Perpetual Futures sind Derivatkontrakte, die im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten nicht an ein bestimmtes Verfallsdatum gebunden sind. Das Produkt bietet dem wachsenden Kundenstamm von CrossTower die Möglichkeit, Long- und/oder Short-Positionen einzugehen, die ihren Portfolio- und Risikozielen entsprechen.

Über die CrossTower Global Pro Plattform wird qualifizierten Kunden der Handel mit Perpetual Futures auf einer institutionellen und regulierten Plattform angeboten. In den kommenden Wochen will CrossTower den Handel mit Perpetual Futures in 20 namhaften Token einführen.

Kapil Rathi, Mitbegründer und CEO von CrossTower, sagte: „Perpetual Futures bieten Anlegern wichtige Instrumente, die ihre Anlageziele erleichtern und gestalten können. Die Vorteile des Handels mit Perpetual Futures sind für die Portfoliokonstruktion wirklich überzeugend, und wir freuen uns, zur Reifung des Ökosystems für digitale Vermögenswerte beizutragen. CrossTower entwickelt hochmoderne Handelsprodukte und wir freuen uns, an der Spitze der Innovation zu stehen."

Der Markt für Krypto-Termingeschäfte hat in den letzten Jahren ein immenses Wachstum erfahren, das sowohl auf die Nachfrage von Privatkunden als auch von Institutionen zurückzuführen ist. Bitcoin-Perpetual-Futures, die als Barometer für die Nachfrage nach Krypto-Derivaten gelten, erreichten im Jahr 2021 ein rekordverdächtiges offenes Interesse mit einem durchschnittlichen Volumen von rund 62 Mrd. USD pro Tag weltweit während des gesamten letzten Jahres. Im März 2022 beläuft sich das offene Interesse an Bitcoin- und Ether-Futures auf ca. 18 Mrd. bzw. 8 Mrd. USD. (Quelle: Coinglass)

Durch die Erweiterung der bestehenden, marktführenden Produkte um die Möglichkeit des Handels mit ewigen Termingeschäften baut CrossTower Barrieren für Anleger aller Art ab und ermöglicht ihnen, die erheblichen Vorteile von Kryptoanlagen über eine einzige, zuverlässige Plattform zu nutzen, die von fortschrittlicher Technologie unterstützt wird. CrossTower bietet ein kostengünstiges Handelsmodell mit hervorragender Ausführung auf der Grundlage seiner unübertroffenen Kapitalmarktexpertise und Erfolgsbilanz. CrossTower verzeichnete im vierten Quartal 2021 ein Rekordhandelsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 600 % und im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 100 % anstieg.

Erfahren Sie mehr über den Handel mit Futures durch CrossTower Global Pro Plattform.

