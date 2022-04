Pagsmile Limited

Pagsmile & LinkME stellen sichere Lösungen auf der ICE London 2022 vor

London (ots/PRNewswire)

Ziel ist es, das Geschäft für Zahlungen und Marketing in Lateinamerika zu verwalten

Pagsmile, das innovative lateinamerikanische Fintech-Unternehmen, nahm zusammen mit LinkME, dem führenden globalen Marketingberater, an der ICE London vom 12. bis 14. April 2022 teil.

Die ICE London ist die weltweit führende Innovationsveranstaltung für die Glücksspielindustrie. In diesem Jahr versammelten sich mehr als 30.000 Besucher auf der ICE London, wobei mehr als 90 % der Entscheidungsträger auf dem Messegelände anwesend waren, um die neuesten Gaming-Innovationen in allen Sektoren zu entdecken.

Am Stand S4-358 zog Pagsmile die Aufmerksamkeit auf sich, weil das Unternehmen mit seiner Allround-Zahlungslösung neue Wege geht. Als einer der Top-3-Zahlungsvermittler in Lateinamerika ist Pagsmile seit Jahren erfolgreich auf dem Zahlungsmarkt tätig und deckt Brasilien, Mexiko, Kolumbien usw. mit mehr als 100 APM in der Region effizient und schnell ab. Pagsmile bedient über 400 Unternehmen mit mehr als 100 Mio. jährlichen Bestellungen und mehr als 20 Mio. bezahlten Nutzern mit lokalen Zahlungslizenzen in Lateinamerika und strebt MSO für HK, MSB für die USA und EMI für die EU an. Auf LatAm basierend, hilft Pagsmile verschiedenen Segmenten wie Gaming, Entertainment, E-Commerce und Finanzen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken und neue Highlights und Erfolge auf den Markt zu bringen.

LinkME (LinkME Branding & LinkME Ads) bringt auch seine Einzigartigkeit und Expertise zum Ausdruck, indem es Online-/Offline-Branding-Marketingprogramme und datengesteuerte Lösungen für das Nutzerwachstum anbietet. LinkME hilft grenzüberschreitenden Unternehmen, ihr Markenimage zu etablieren, die Zielgruppe anzusprechen, die Marke weltweit bekannt zu machen und das schnelle Wachstum von Produkten zu fördern. Derzeit bietet LinkME Branding 500K globale Influencer, Celebrities Endorsements, Hosting von Events/BTL, TVC, E-Sports, PR Services etc. Inzwischen bietet LinkME Ads globale programmatische Lösungen für Performance-Vermarkter. Basierend auf einem CPI/CPA-Preismodell hat sich LinkME Ads auf die Nutzerakquise und das Re-Targeting-Modell spezialisiert. Und laut Appsflyer Performance Index 2022 liegt das LinkME Ads-Volumen in der Kategorie Finanzen in LatAm an vierter Stelle (nur hinter Google Ads, Meta Ads und TikTok for Business).

„Die Art und Weise, wie zahlreiche Branchen überleben, wird sich in der Zeit nach Covid-19 tiefgreifend verändern", sagte Di Liu, der Gründer und CEO von Pagsmile und LinkMe. „Mit der Ausweitung unseres Geschäfts auf der ganzen Welt werden wir den bestehenden und potenziellen Partnern durch eine bessere Technologie, ein breiteres Netzwerk und einen umfassenden Service für globale Unternehmen die tadelloseste Lösung bieten."

