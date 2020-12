DKMS gemeinnützige GmbH

Stammzellspenden in der Corona-Pandemie: Hoffnung und Hilfe trotz großer Herausforderungen

Bild-Infos

Download

TübingenTübingen (ots)

Geschlossene Grenzen und Flugausfälle, sowie verschobene Vor-Ort-Registrierungsaktionen forderten die DKMS in diesem Jahr immer wieder heraus. Dank der Beharrlichkeit eines hoch motivierten, internationalen DKMS-Teams, ist es der gemeinnützigen Organisation gelungen, ihre lebenswichtige Arbeit fortzuführen und weltweit Menschenleben zu retten.

"Wir haben uns vom Coronavirus nicht aufhalten lassen", sagt Dr. Elke Neujahr, Vorsitzende der DKMS-Geschäftsführung. Auch wenn die Corona-Pandemie die DKMS vor eine der größten Herausforderungen in ihrer fast 30-jährigen Geschichte gestellt hat, wurden weltweit 6.843 Stammzellspenden vermittelt, davon 5.108 von Spendern aus Deutschland. 845 Transplantate gelangten bis Ende November auf dem Luftweg via "Cargo im Cockpit" zu ihren jeweiligen Patient:innen. Zudem ist es gelungen, die Spender:innen von morgen erfolgreich über digitale Wege anzusprechen: Im "Corona-Jahr 2020" haben sich bis Ende Dezember voraussichtlich weit mehr als 400.000 Menschen bei der DKMS in Deutschland registriert (Stand am 4. Dezember 2020: 386.259). Dies sind rund ein Drittel weniger als im Vorjahr 2019.

"Die Gesundheitskrise hat unsere Arbeit bei der DKMS fundamental verändert. Doch trotz größter Herausforderungen haben wir neue Chancen erkannt und viele positive Veränderungen eingeleitet. Wir sind noch digitaler und flexibler geworden", sagt Dr. Elke Neujahr.

Dem befürchteten massiven Einbruch im Bereich der Neuregistrierungen steuerte die DKMS bereits zu Beginn der Pandemie aktiv entgegen: Zwar mussten alle Vor-Ort Registrierungsaktionen bis Jahresende zum Schutz der Bevölkerung ausgesetzt werden, parallel dazu verlegte die DKMS die Patientenaktionen jedoch umgehend erfolgreich in den digitalen Raum. 425 solcher virtueller Registrierungsaktionen haben seit Mitte März 2020 stattgefunden. Neue potenzielle Spender:innen nahmen dieses digitale Angebot gut an: Rund 10.600 Personen registrierten sich im Durchschnitt seit März monatlich auf diesem Weg.

Die wichtigsten DKMS-Zahlen 2020 im Überblick (Stand: 4. Dezember 2020):

- 6.843 vermittelte Stammzellspenden, davon 5.108 von Spendern aus Deutschland. - 845 Transplantate wurden via "Cargo im Cockpit" aus Deutschland zu Transplantationskliniken in aller Welt geflogen. - Insgesamt rund 870 DKMS-Registrierungsaktionen, von denen über 425 virtuell stattfanden. - Seit März monatlich durchschnittlich 10.600 Neuregistrierungen überOnline-Patientenaktionen. - 700.000 Personen haben sich weltweit bei der DKMS als neue potenzielle Stammzellspender:innen registriert, davon 386.000 in Deutschland. 2019 waren es über 600.000 (den Monat Dezember mitgerechnet)

Lesen Sie die ganze Jahresbilanz in unserer aktuellen Pressemitteilung unter https://mediacenter.dkms.de/pressemitteilung/pm-bilanz-20/

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!

Pressekontakt:

Kommunikation

DKMS gGmbH

0221 - 94 05 82 3311

presse@dkms.de

https://mediacenter.dkms.de

Original-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell