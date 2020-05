DKMS gemeinnützige GmbH

World Blood Cancer Day am 28.5.: DKMS startet "Deine Heldenreise" und feiert den 10millionsten Spender

Zum World Blood Cancer Day (WBCD) am 28. Mai feiert die DKMS in diesem Jahr einen bedeutenden Meilenstein: Bereits zehn Millionen Menschen an sechs internationalen DKMS-Standorten haben sich als potenzielle Stammzellspender:innen registriert.

"Zehn Millionen registrierte Spender:innen sind ein überwältigender Erfolg. Doch für mich und die gesamte DKMS-Familie geht es dabei weniger um Zahlen, das wird es auch niemals", erklärt Dr. Elke Neujahr, Vorsitzende der Geschäftsführung der DKMS. "Es geht um unsere Spender:innen. Es geht um unsere Patient:innen. Es geht um alle Menschen, die von einer dieser schrecklichen Erkrankungen betroffen sind. Wir halten inne, um diesen Meilenstein zu feiern - gleichzeitig setzen wir unseren Kampf fort, um Blutkrebs zu besiegen - es gibt noch so viel zu tun."

Und eben diese uneigennützige Bereitschaft wird weiterhin benötigt, denn Blutkrebs kennt keine Quarantäne. Nach wie vor warten viele Blutkrebspatient:innen weltweit dringend auf diese Hilfe - auch während der Coronakrise.

"Deine Heldenreise" startet zum World Blood Cancer Day 2020

Die DKMS kämpft seit 1991 gegen Blutkrebs und ruft auch 2020 zum WBCD am 28. Mai alle hilfsbereiten Menschen dazu auf, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. An diesem Jahrestag der DKMS wird die Öffentlichkeit auch gezielt zu den lebenswichtigen Themen Blutkrebs und Stammzellspende aufgeklärt und erstmals mit einer interaktiven Ausstellung informiert: Sie trägt den Titel "Deine Heldenreise" und richtet sich vor allem an junge Menschen.

"Jede und jeder Einzelne kann helfen - insbesondere junge Menschen", erklärt Dr. Elke Neujahr. Denn junge Menschen ab 17 Jahren stehen über einen langen Zeitraum als potenzielle Spender:innen zur Verfügung und bringen aufgrund ihres Alters in der Regel gute körperliche Voraussetzungen für eine Stammzellspende mit. "Wir möchten frühzeitig über die Hilfsmöglichkeiten als potenzielle Stammzellspender:innen informieren und klarmachen, dass jeder und jede Einzelne zählt und betroffenen Patient:innen Hoffnung schenken kann! In unserer Ausstellung machen wir dieses Thema jetzt fachlich und emotional erlebbar - auch wenn diese zunächst wegen COVID-19 virtuell stattfinden wird."

Planung und Kreation der Ausstellungerfolgten in Zusammenarbeit mit Studierenden der Köln International School of Design (KISD) unter der Leitung von Prof. Wolfgang Laubersheimer.

Wegen der Coronakrise kann die Ausstellung leider nicht wie geplant Ende Mai in Köln eröffnet werden. So startet die Heldenreise im ersten Schritt online unter: www.worldbloodcancerday.org/de/. Jeder ist herzlich zu dieser digitalen Reise eingeladen.

Mit einer Registrierung helfen - jetzt!

Die DKMS ruft dringend dazu auf, sich gerade jetzt, wo aufgrund der Corona-Pandemie Aktionen vor Ort ausfallen müssen, online unter www.dkms.de als Stammzellspender:in registrieren zu lassen. Leider erkrankt alle 35 Sekunden weltweit ein Mensch an Blutkrebs. Für viele Betroffene ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung.

Weitere Infos in unserem Media Center unter: https://mediacenter.dkms.de/news/blutkrebs-kennt-keine-quarantaene/

