DKMS zum 3. Oktober: Hilfsbereitschaft für Blutkrebspatienten eint die Spender

Die DKMS startet zum "Tag der Deutschen Einheit" einen Registrierungsappell. Das Motto lautet: "Wir gemeinsam gegen Blutkrebs!" Jedes Jahr erinnern wir uns am 3. Oktober an die Wiedervereinigung 1990, die alle 16 deutschen Bundesländer wieder zusammengeführt hat.

Ein Jahr später, 1991, wurde die gemeinnützige DKMS gegründet, die seither mit der Vermittlung von Stammzelltransplantaten landes- und weltweit Lebenschancen für Blutkrebspatienten ermöglicht.

Großartig: Die Menschen eint seither auch die Hilfsbereitschaft für Patienten in Not. Mehr als 6,5 Millionen Menschen sind allein in Deutschland bei der DKMS registriert, davon haben 68.000 tatsächlich Stammzellen spenden können (Stand Oktober 2019).

"DKMS-Fact" zum "Tag der Deutschen Einheit": Bislang konnten 1.323 DKMS-Spender aus ostdeutschen Bundesländern betroffenen Patienten aus West-Bundesländern mit einer Stammzellspende helfen. 2.015 Stammzellspender aus West-Bundesländern schenkten wiederum Patienten, die in Ostdeutschland wohnen, eine zweite Lebenschance.

Hinter all diesen Zahlen verbergen sich Geschichten von großartigen Menschen, die Hoffnung schenken - auf zwei weisen wir exemplarisch für alle hin:

Sven Münzer (49) aus Bönningstedt in Schleswig-Holstein hat der kleinen Cheyenne Lou (8) aus der Nähe von Chemnitz (Sachsen) mit seiner Spende eine Zukunft ermöglicht. Seit 2016 feiern die beiden jedes Jahr gemeinsam Cheyennes Geburtstag.

Eine Lebenschance erhalten hat auch Michelle Büchner - von einer hilfsbereiten Frau aus Baden-Württemberg. Die 21-Jährige aus Heilbad Heilgenstadt (Thüringen) erkrankte als Kind an Leukämie. Schon damals war es ihr Wunsch, später einmal anderen kranken Kindern zu helfen. Gerade hat die junge Frau in dem Krankenhaus, in dem sie selbst früher behandelt wurde, erfolgreich ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin absolviert. Unermüdlich setzt sie sich zudem für die DKMS ein, ruft zur Registrierung auf und ist so Vorbild für viele.

Weitere Informationen zu Sven, Cheyenne Lou und Michelle finden Sie hier: https://mediacenter.dkms.de/news/dkms-zum-3-oktober/

Helfen auch Sie! Eine Registrierung ist ganz einfach unter www.dkms.de möglich und schenkt Patienten weltweit Hoffnung!

