DKMS-Themenwoche zum World Blood Cancer Day 2019: Für unsere Spender von morgen

Mehr Lebenschancen im Kampf gegen Blutkrebs: Mit einer Themenwoche rund um den jährlichen World Blood Cancer Day (WBCD) informiert die DKMS über Hilfsmöglichkeiten und sensibilisiert insbesondere junge Menschen für die Themen Blutkrebs und Stammzellspende.

Denn: Alle 35 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, für viele ist eine Stammzellspende die einzige oder letzte Chance auf Leben. Mit einem speziell auf junge Menschen ausgerichteten Informations- und Aufklärungsangebot will die gemeinnützige Organisation künftig noch umfassender über Blutkrebs und Stammzellspende aufklären.

Ziel ist es, möglichst viele neue Spender in die Datei aufzunehmen, die gute körperliche Voraussetzungen für eine Stammzellspende mitbringen und über einen sehr langen Zeitraum Spender sein können.

Vorschau Themenwoche "Unsere Spender von morgen"

- Am Montag, dem 20. Mai, steht das Engagement von Ivo Kortlang im Fokus. Der Schauspieler kennt das Thema Blutkrebs bereits von den Dreharbeiten zum Kinofilm und der Erfolgsserie "Club der roten Bänder". Deshalb ist es ihm eine Herzensangelegenheit, die DKMS zu unterstützen und möglichst viele Menschen für eine Registrierung zu mobilisieren.

- Am Dienstag, dem 21. Mai, veröffentlichen wir ein spannendes Interview mit Prof. Dr. Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Governance (Berlin) zum sozialen Engagement junger Menschen. Der renommierte Jugendforscher sagt darin unter anderem: "Es ist eine emphatische junge Generation, und diese muss auf der empathischen, der emotionalen Ebene gewonnen werden."

- Am Mittwoch, dem 22. Mai, gewähren wir einen Blick hinter die Kulissen eines neuen DKMS-Projekts: Mit Hilfe von Virtual Reality (VR) sollen Interessierte spielerisch und nachhaltig an das Thema Blutkrebs und die Bedeutung einer Stammzellspende herangeführt werden. Dazu hat sich das DKMS-Redaktionsteam mit VR-Entwickler Peter Bickhofe aus Köln getroffen.

- Am Donnerstag, dem 23. Mai, erzählen wir die Geschichte von Cedric Parsch aus Köln, der sich im Alter von 18 Jahren in die Spenderdatei aufnehmen ließ. Damals ahnte der Student nicht, dass er zwei Jahre später selbst an Blutkrebs erkranken würde. Der Sohn von VOX-"Autodoktor" Holger Parsch spricht darüber, warum es für seine Generation selbstverständlich sein sollte, sich für die DKMS zu engagieren.

Alle Beiträge finden Sie in unserem DKMS Media Center unter https://mediacenter.dkms.de

