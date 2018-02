Dennis braucht Hilfe: Leukämiefall mobilisiert die gesamte Karnevalsszene - DKMS ruft bundesweit zur Registrierung auf

Köln (ots) - KRANKENHAUS STATT KARNEVAL - "MIR ZESAMME FÜR DENNIS"

Das Leben feiern, aber auch zusammenhalten - das steht im Karneval an erster Stelle. Zusammenhalten, auch in Zeiten, in denen es einem nicht so gut geht, so wie aktuell dem 33-jährigen Dennis aus Bergheim. Denn der Kommandant der Tanzgruppe "De Höppemötzjer" hat Anfang Januar die Diagnose Leukämie erhalten und benötigt dringend einen Stammzellspender. Das ganze Rheinland steht kurz vor dem Höhepunkt der Karnevalssession Kopf: Alle für Dennis!

Am Samstag, 3. Februar 2018 findet in der Kölner Friedenskirche eine große Registrierungsaktion unter dem Motto "Dennis sucht Helden!" statt und das Interesse und die Unterstützung aus den Reihen der "Karnevalsfamilie" ist jetzt schon riesig.

Viele Karnevalsgesellschaften haben die Registrierungsaktion in ihren Terminplan aufgenommen und ihre Unterstützung angekündigt, auf Sitzungen wird für Dennis und eine Registrierung als Stammzellspender aufgerufen und viele prominente Gesichter des Kölner Karnevals wie Kasalla, Guido Cantz, die Funky Marys, Fidele Kölsche, Pavaeier und viele mehr begleiten den Aufruf mit eigenen Videos auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die DKMS ruft aktiv dazu auf, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen - bei der Aktion in Köln oder online unter www.dkms.de

Alle Informationen zur Geschichte und der Aktion für Dennis finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/news/dennis-aktion/

Um das Engagement der Menschen für Blutkrebspatienten wie Dennis zu zeigen und die Aktionen auch online erlebbar zu machen, sind alle bundesweiten Patientenaktionen AB SOFORT auch im DKMS Media Center zu finden und bieten Journalisten alle presserelevanten Infos und aktuelle Neuigkeiten für ihre Berichterstattung.

Hier geht es direkt in den neuen Bereich Patientenaktionen: https://mediacenter.dkms.de/spender-und-patienten/patientenaktionen/

Pressekontakt:



Abteilung Kommunikation

0221-9405823311

presse@dkms.de

https://mediacenter.dkms.de

Original-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell