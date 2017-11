Doppelschlag: "Lindenstraße"-Schauspieler lässt sich registrieren und E.ON gewinnt PR-Preis mit DKMS-Kampagne

Köln (ots) - Schauspieler Arne Rudolf hat sich bei der DKMS als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen. Seine "Lindenstraße"-Kollegin Andrea Spatzek, die die DKMS bereits seit vielen Jahren unterstützt und schon lange in der Datei verzeichnet ist, hat ihn dabei begleitet.

Die Kampagne "Lass dich finden" von E.ON in Zusammenarbeit mit der DKMS ist am 16.11.2017 in Berlin mit dem PR-Report Award 2017 ausgezeichnet worden. Ziel der ungewöhnlichen Kampagne war es, möglichst viele Mitarbeiter zu motivieren, sich als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen - und somit möglicherweise schon bald einem Blutkrebspatienten eine neue Lebenschance zu schenken. Rund 1.400 E.ON-Kolleginnen und Kollegen sind dem Aufruf gefolgt und haben sich registrieren lassen - E.ON hat dafür alle Kosten übernommen.

