EarthDaily Analytics gründet „Support Ukrainian Farmers Coalition (SUFC)" zur materiellen Unterstützung der ukrainischen Agrarindustrie in Zusammenarbeit mit mehr als 50 verschiedenen Industrie-, NGO- und Regierungspartnern

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen fordert weitere Industriepartner, NGOs und Regierungsstellen zum Beitritt zur „Support Ukrainian Farmers Coalition" auf

Die EarthDaily Analytics Corp. („EDA" oder das „Unternehmen"), ein vertikal integriertes Datenverarbeitungs- und Analyseunternehmen, das hochmoderne Big-Data-Tools mit bewährten Weltraumtechnologien kombiniert, hat heute die Gründung der „Support Ukrainian Farmers Coalition" („SUFC" oder das „Bündnis") bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein weltweites Bündnis aus Industrie-, NGO- und Regierungspartnern, die zusammenarbeiten, um den Bauern in der Ukraine direkte, materielle Hilfe zukommen zu lassen.

Die anfänglichen Bemühungen des Bündnisses konzentrierten sich darauf, den ukrainischen Landwirten auf einer Fläche von über sieben Millionen Morgen kostenlose landwirtschaftliche Geoanalysen zur Verfügung zu stellen, um es ihnen zu ermöglichen, die Produktion in der durch den anhaltenden Krieg ressourcenknappen Umgebung zu optimieren.

Aufgrund des frühen Erfolgs dieser Bemühungen expandiert das Bündnis erheblich, um noch weitere Hilfsmaßnahmen zu ermöglichen.

„Wir haben frühzeitig und entschlossen auf die russische Invasion reagiert, unsere Aktivitäten in Russland vollkommen eingestellt und uns auf die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Kunden in der Ukraine konzentriert", so Don Osborne, CEO von EarthDaily Analytics. „Jetzt, angesichts einer sich abzeichnenden Wirtschafts- und Ernährungskrise sowohl innerhalb der Ukraine als auch weltweit, nutzen wir unsere Präsenz in der Region und das Netzwerk an regionalen und weltweiten Beziehungen zur Agrarindustrie, um die Landwirte der Ukraine, einem der weltweit wichtigsten Lebensmittelproduzenten, materiell zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit Agrilab sind wir in einer einzigartigen Position, um den tapferen Landwirten, die in der Ukraine die Stellung halten, die fortschrittlichste Geodatenanalyse zur Verfügung zu stellen, damit Aussaat und Erträge optimiert werden können, mit dem Ziel, eine ukrainische Aussaat- und Erntesaison 2022 zu ermöglichen.

Organisationen, die an einer Partnerschaft mit der SUFC interessiert sind, oder Parteien, die nach zusätzlichen Informationen über das Bündnis und seine Bemühungen suchen, können die spezielle Seite der EarthDaily Analytics-Website hier besuchen.

Die Arbeit des Bündnisses baut auf den bestehenden Bemühungen der EDA auf, humanitären Organisationen und anderen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wertschöpfende agronomische Erkenntnisse und Analysen zu liefern.

Informationen zu EarthDaily Analytics

EarthDaily Analytics (EDA) mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Datenverarbeitung und Analytik, das modernste Big-Data-Tools und bewährte Weltraumtechnologien nutzt, um den Menschen, Unternehmen und Regierungsstellen, die sich den drängendsten Herausforderungen der Welt stellen, einen Mehrwert zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.earthdaily.com.

