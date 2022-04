TravelX

TRAVELX UND AIR EUROPA ORGANISIEREN ERSTEN NFT-FLUG DER WELT

Miami (ots/PRNewswire)

Die „NFTickets", die in Zusammenarbeit mit einer Gruppe weltbekannter Künstler entwickelt wurden, bieten Zugang zu einem Sitzplatz in der Business Class auf einem Flug nach Miami im November

TravelX, Entwickler des ersten Blockchain-basierten Verteilungsprotokolls der Reisebranche, hat heute seine Zusammenarbeit mit Air Europa bekannt gegeben, der drittgrößten spanischen Fluggesellschaft, die über 60 Ziele auf der ganzen Welt anfliegt. Ziel ist es, die weltweit erste NFT (non-fungible token)-Flugticketserie oder „NFTickets" herauszugeben.

Die Käufer erhalten Zugang zu einem Sonderflug von Air Europa nach Miami Beach am 29. November 2022, außerdem Vergünstigungen und Veranstaltungen im Vorfeld der führenden Kunstmesse Amerikas, die im Dezember dieses Jahres in Miami Beach stattfindet. Eine Reihe von NFTickets (10) in Partnerschaft mit gefeierten Künstlern wird alle 14 Tage über die Auktionsplattform travelxchange.com/ veröffentlicht. Das allererste Ticket wird im Rahmen einer Live-Auktion am 11. April um 16 Uhr EST erhältlich sein.

„Innovation liegt in unserer DNA. Wir waren Pioniere bei der Anwendung neuer Technologien in unserer Branche, und das wird auch bei NFTs der Fall sein. Sie sind vielleicht der nächste Schritt in der Reisebranche", so Bernardo Botella, Globaler Vertriebsleiter bei Air Europa. „Wir sind stolz darauf, als erste Fluggesellschaft Blockchain-Technologie für Bestandsmanagement und Vertrieb einzusetzen. Wir sind gespannt, wohin dies das Reisen insgesamt führen wird und wie es das Kundenerlebnis verbessern kann."

Die NFTickets fungieren als traditionelle NFTs und sind einzeln selten. Wenn sie gehandelt werden, werden die Transaktionen sicher auf der Blockchain erfasst. Wenn sie zur Nutzung bereit sind, kann der Besitzer die NFT vorlegen und ein passendes Flugticket wird ausgestellt. Die NFTickets von TravelX und Air Europa bieten den Käufern die Möglichkeit, ein Stück Reisegeschichte zu schreiben und am ersten Blockchain-gestützten Flug teilzunehmen.

Die NFTicket-Serie mit dem Titel „The Art as the Destination" wird von Ximena Caminos kuratiert, die den renommierten multidisziplinären Künstler Carlos Betancourt für das erste Werk beauftragte. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit Erinnerungsfragen und eigenen Erfahrungen und befassen sich auch mit Fragen der Natur, der Umwelt, Schönheit, Identität und Kommunikation. Carlos Betancourts Kunstwerke sind unter anderem in den ständigen Sammlungen des Metropolitan Museum of Art in New York und der Smithsonian National Portrait Gallery in Washington, D.C. zu sehen.

„Künstler sind fasziniert vom Entdecken und Erkunden", so Betancourt. „Dasselbe gilt für die Technik. Mit diesem Werk experimentiere ich mit den Grenzen von Kunst und Technologie. Das animierte Kunstwerk ist inspiriert von Raumkonzepten, magischen Welten und Reiseerlebnissen sowie von den Erinnerungen und Gefühlen, die diese Erfahrungen hervorrufen."

„Es ist sehr aufregend, eine neue Art von NFT ins Leben zu rufen, das auf der kohlenstoffnegativen Blockchain von Algorand geprägt ist", erklärte Facundo Diaz, Mitbegründer von TravelX. „Wir werden das Beste aus dem traditionellen NFT mit einbringen, hinzu kommt aber eine reale Anwendung und Erfahrung. Daraus entsteht ein besseres Flugticket, das Reisende einfach von ihrer Blockchain-Brieftasche aus verwalten und mit dem sie handeln können, kombiniert mit einem neuen Sammlerstück. Wir glauben, dass NFTickets die perfekte Verschmelzung von Kunst, Reisen und Technologie werden."

Um das zu feiern, veranstaltet TravelX anlässlich des Pariser NFT-Tages (12. April) und der Pariser Blockchain-Woche (13. bis 14. April) eine Veranstaltung für geladene Gäste im Eiffelturm, wo das endgültige Angebot für das allererste NFTicket bekannt gegeben wird.

Weitere Informationen über TravelX finden Sie unter https://www.travelx.io. Weitere Informationen zu der Veranstaltung im Pariser Eiffelturm finden Sie hier: https://nfticket.travelx.io/

Informationen zu TravelX

Unter der Leitung eines Teams von Technologie- und Industrieveteranen mit einer Erfolgsbilanz voll bahnbrechender Veränderungen baut TravelX ein Blockchain-basiertes Distributionsprotokoll auf, das eine sicherere, dezentrale, reibungslosere, transparentere und effizientere Reisebranche schaffen soll. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es Reiseanbietern, ihr Inventar effizienter zu verwalten, ihren Bestand in NFTs zu tokenisieren und Anwendungsfälle nutzen zu können, die sowohl die Flexibilität der Reisenden als auch die Rentabilität der Anbieter verbessern.

Informationen zu Air Europa

Air Europa ist Mitglied der aus 19 Fluggesellschaften bestehenden SkyTeam-Allianz, deren Mitglieder seit 19 Jahren als großes globales Netzwerk zusammenarbeiten und Dienstleistungen für mehr als 630 Millionen Passagiere pro Jahr erbringen. Die Flotte von Air Europa ist eine der modernsten auf dem Kontinent. 2018 bewertete die deutsche Umweltorganisation Atmosfair Air Europa als effizienteste europäische Netzwerkfluggesellschaft.

