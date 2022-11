Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

Tianlong präsentiert innovative intelligente PCR-Laborlösung auf der Medica 2022

XI'AN, China (ots/PRNewswire)

Vom 14. bis 17. November wird Tianlong seine neu eingeführte intelligente PCR-Laborlösung auf der Medica 2022 in Düsseldorf vorstellen. Die innovative, intelligente PCR-Laborlösung von Tianlong kann Ressourcen maximieren, indem sie Personal, Platz und Geräte optimal nutzt und das PCR-Labor mit hoher Produktivität und Effizienz ausstattet.

Wie können wir das PCR-Labor verbessern?

Anders als herkömmliche PCR-Labors, die sich auf manuelle und papierbasierte Aufzeichnungen verlassen, kann das intelligente Laborsystem von Tianlong alle Proben verfolgen und den Status des Experiments in Echtzeit überwachen, sodass eine schnelle Rückverfolgbarkeit abnormaler Testergebnisse möglich ist. Die Fachkräfte haben einen beispiellosen Überblick über alles, was im Labor passiert.

Die papierlose Aufzeichnung beseitigt manuelle, fehleranfällige Arbeitsabläufe. Das vollautomatische Instrument kann die Effizienz des Labors verbessern und den Prozess standardisieren. Mit dem innovativen intelligenten Laborsystem und den miteinander verbundenen automatischen Geräten kann die Effizienz von Nukleinsäuretests im Labor erheblich gesteigert und die Datenintegrität gewährleistet werden.

Dank der verbesserten Konnektivität und Automatisierung können die Labore effizienter arbeiten, was zu qualitativ hochwertigeren Daten mit weniger menschlicher Arbeit und weniger menschlichen Fehlern führt. Im intelligenten PCR-Labor kann die menschliche Arbeitskraft um 75 % reduziert und die Testkapazität in einer 8-Stunden-Schicht um 160 % gesteigert werden, verglichen mit einem herkömmlichen PCR-Labor. Die intelligente Laborlösung von Tianlong ist aufgrund ihrer hohen Effizienz perfekt für umfangreiche Tests geeignet.

Bislang wurde die Smart-Lab-Lösung von Tianlong in vielen Krankenhäusern wie dem Beijing Children's Hospital, dem Beijing Tsinghua Changgeng Hospital auf dem chinesischen Festland sowie in einigen öffentlichen Gesundheitslabors in Hongkong eingesetzt, was diesen Laboren zu maximaler Effizienz verholfen hat.

Informationen zu Tianlong

Tianlong ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen, das sich auf molekulardiagnostische Produkte in China spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat sich Tianlong der Bereitstellung integrierter PCR-Laborlösungen für professionelle Anwender weltweit verschrieben. Wir verfügen über eine breite Produktpalette, die von Geräten bis hin zu Reagenzien reicht, darunter Nukleinsäureextraktoren, Echtzeit-PCR-Systeme, All-in-One-Systeme für die Molekulardiagnose, Probenverarbeitungssysteme, Liquid-Handling-Systeme und 300 Arten kompatibler Reagenzien. Mit NMPA-, CE- und FDA-Zeichen versehen, wurden unsere Produkte in mehr als 100 Länder und Regionen weltweit exportiert und haben wesentlich zur Prävention und Kontrolle von Epidemien wie COVID-19, SARS, Vogelgrippe, Ebola, Zika und Afrikanischer Schweinepest beigetragen.

