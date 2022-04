SKY Technology

Einfaches P2E Spiel, Coin Grids Alpha Test abgeschlossen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

SKY Technology Co. LTD gab am 28. April 2022 bekannt, dass sie einen Alphatest von „Coin Grid" abgeschlossen hat, der in ihre Blockchain-Plattform SKY Play integriert werden wird.

Der dreitägige Test fand vom 22. bis 24. April statt und zog Spieler aus der ganzen Welt an, darunter aus Amerika, Europa und Südostasien. Der globale Dienst wird in der ersten Hälfte dieses Jahres auf der Grundlage der Rückmeldungen der Testteilnehmer veröffentlicht.

Eine während des Tests durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass die meisten Spieler sich für das spielerische Element des Spiels entschieden haben, wie das Sammeln verschiedener charmanter NFT-Charaktere und das Spielen des Echtzeit-PVP-Modus mit den damit verbundenen Gedankenspielen, und dass sie auch nach der offiziellen Veröffentlichung von „Coin Grid" weiterspielen würden.

Das eP2E (easy play-to-earn) Spiel „Coin Grid" ist ein neues Casual Game, das von SKY Entertainment Co., LTD entwickelt wurde und in dem es darum geht, niedliche antarktische Figuren zu retten, die von der globalen Erwärmung bedroht sind, und gemeinsam Abenteuer zu erleben. Es ist für jeden leicht zu genießen, entweder im Einzel- oder PVP-Modus mit dem Echtzeit-Wettkampf-Elemente Add-on.

Der Leiter der Spielentwicklung von SKY Entertainment, Kyung-Min Kim, der zuvor als Global Manager für das Spiel „Modoo Marble" von Netmarble tätig war, kommentierte: „Wir haben uns darauf konzentriert, ‚Coin Grid' zu einem Spiel zu machen, das für alle Altersgruppen zugänglich ist und Spaß macht. Ein NFT-Spiel, das so einfach ist wie das ‚Stein-Papier-Schere'-Spiel."

SKY Technology, das vor kurzem ein Unternehmen mit Sitz in Singapur gegründet hat, ist bereit, seine eigene Kryptowährung für den Austausch auf den globalen Märkten auszugeben. Über SKY Play, die einfache NFT-Business-Plattform, wird das Unternehmen außerdem eine Vielzahl neuer Lifestyle-Inhalte veröffentlichen.

SKY Play

Angefangen mit einfachen P2E-Spielen wird SKY Play eine große Vielfalt an Lifestyle-Inhalten anbieten, darunter Spiele, Sport, Bildung und Kunst, die alle über eine einfache NFT-Geschäftsplattform bereitgestellt werden, die für mobile UI/UX optimiert ist. SKY Play wird einen größeren und besseren Raum als ein einfaches Portal bieten und Nutzer und Dienstanbieter ermutigen, innerhalb eines benutzerfreundlichen, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Ökosystems zu wachsen und zu gedeihen.

Original-Content von: SKY Technology, übermittelt durch news aktuell