SKY Technology

Easy P2E Spiel, „Coin Grid" wird eingebunden in Easy NFT Plattform, SKY Play

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Am 14. April 2022 gab SKY Technology Co. LTD bekannt, dass die SKY Entertainment Corp. „Coin Grid" auf SKY Play, der von SKY Technology entwickelten einfachen NFT-Geschäftsplattform, einbinden wird.

SKY Entertainment hat bemerkenswerte Erfolge bei der Veröffentlichung und dem Betrieb von koreanisch-chinesischen Handyspielen wie „Love & Producer" und „Summer Code" erzielt. Es wird das eP2E-Spiel „Coin Grid" auf SKY Play entwickeln und anbieten.

‚Coin Grid" ist ein Gelegenheitsspiel, bei dem es darum geht, die von der globalen Erwärmung bedrohten antarktischen Charaktere zu retten und gemeinsam ein Abenteuer zu erleben, das dank der Echtzeit-Wettbewerbselemente für jedermann leicht zu genießen ist. Es ist das erste NFT-Spiel, das von Kyung-Min Kim, dem Leiter der Spieleentwicklung von SKY Entertainment, präsentiert wird, der zuvor als Global Manager für „Modoo Marble" von Netmarble tätig war, und es weckt Erwartungen in der Gemeinschaft der NFT-Spieler.

SKY Technology, das vor kurzem ein Unternehmen mit Sitz in Singapur gegründet hat, ist bereit, seine eigene Kryptowährung für den Austausch auf den globalen Märkten auszugeben. Darüber hinaus wird SKY Play eine Vielzahl neuer Lifestyle-Inhalte veröffentlichen.

Sang-Ok Chang, CEO von SKY Technology, sagte: „Da dies das erste Spiel ist, das mit der SKY Play Plattform moto, Easy P2E und Easy NFT eingeführt wird, haben wir all unsere harte Arbeit in dieses Spiel gesteckt. Es wird eine ganz neue Ebene von Spaß und Komfort bieten

Myungja Kwon, der CEO von SKY Entertainment, sagte: „SKY Entertainment hat als kompetenter Publisher einzigartige und attraktive Spiele präsentiert. Beginnend mit Coin Grid werden wir unser Bestes geben, um vielfältige und interessante Spiele zu entwickeln."

SKY Play

Angefangen mit einfachen P2E-Spielen wird SKY Play eine große Vielfalt an Lifestyle-Inhalten anbieten, darunter Spiele, Sport, Bildung und Kunst, die alle über eine einfache NFT-Geschäftsplattform bereitgestellt werden, die für mobile UI/UX optimiert ist. SKY Play wird einen größeren und besseren Raum als ein einfaches Portal bieten und Nutzer und Dienstanbieter ermutigen, innerhalb eines benutzerfreundlichen, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Ökosystems zu wachsen und zu gedeihen.

SKY Unterhaltung

SKY Entertainment hat in Korea Erfahrungen im Bereich der Spieleveröffentlichung mit mobilen Spielinhalten aus China und Korea gesammelt. Mit der erfolgreichen Veröffentlichung von „Love & Producer" in Korea hat SKY Entertainment seine Entwicklung und seinen Service mit dem Schwerpunkt auf dem Markt für Handyspiele für Frauen fortgesetzt.

