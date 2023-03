Experlogix

Experlogix veröffentlicht Trendbericht 2023 zu CPQ und Dokumentenautomatisierung

South Jordan, Utah, 28. März 2023 (ots/PRNewswire)

Ein neuer Bericht von Experlogix, einem weltweit führenden Anbieter von CPQ-Lösungen (Configure, Price, Quote; Planung, Preis, Angebot) und Dokumentenautomatisierungslösungen, zeigt vier wichtige Trends für die Unternehmenstechnologie im Jahr 2023 auf, wobei der Wunsch nach zugänglicher und sicherer Software die Liste anführt.

Der Bericht untersucht den Druck, dem Unternehmen beim Vorantreiben ihres Geschäftswachstums ausgesetzt sind, während sie hybride Arbeitsplätze unterstützen. Die Ergebnisse identifizieren darüber hinaus die Faktoren, die Wirtschaftsführer für ihre zukünftigen Technologiekäufe am wichtigsten halten.

„Unser Ziel war es, von Geschäftsführern zu erfahren, wie sich CPQ- und Dokumentenautomatisierungstechnologie auf ihre Arbeitsabläufe auswirkt und welche Herausforderungen derzeit die größten Probleme verursachen", so Bill Fox, CEO von Experlogix. „Die großen Erkenntnisse für mich sind die hohe Nachfrage nach Lösungen, die nichttechnische Anwender nutzen können, und dass Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Arbeit zufriedener sind, wenn sie angemessen unterstützt werden, um die ihnen zur Verfügung stehenden Tools zu nutzen."

Zu den wichtigsten Trends im Bereich CPQ und Dokumentenautomatisierung des Berichts gehören:

Zugänglichkeit und Sicherheit werden die wichtigsten Technologieanliegen im Jahr 2023 sein. Die Befragten gaben an, dass die Implementierung von Low-Code- oder No-Code-Lösungen (78 Prozent) sowie die Sicherstellung der Datensicherheit (74 Prozent) für die Skalierung des Geschäfts von entscheidender Bedeutung sein wird. Investitionen bis nach ganz unten. Die beiden häufigsten Hindernisse für die Anwenderakzeptanz von CPQ und Dokumentenautomatisierungstechnologie waren Mitarbeiterschulungen und Unterstützung durch Führungskräfte. Ein Grund für Optimismus. Mittelständische Unternehmen (49 Prozent) sind die optimistischsten im Angesicht makroökonomischer Umwälzungen und legen den größten Wert darauf, das Mitarbeitererlebnis als Strategie für den Kundenerfolg und die Kundenbindung zu verbessern. Es sind die kleinen Dinge. Die Mehrheit der Führungskräfte gab an, dass CPQ und Tools zur Dokumentenautomatisierung nachweisliche Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg haben, indem sie Teams in die Lage versetzen, schneller und souveräner zu arbeiten. Die Technologie führte zu signifikanten Verbesserungen bei Kundeninteraktionen, Mitarbeitererfahrung und Rentabilität.

Der Bericht behandelt auch die wichtigen Herausforderungen, die angegangen werden, wenn Unternehmen jeglicher Größe Investitionen in CPQ und Dokumentenautomatisierungstechnologie für ihren Erfolg optimieren.

Wichtigste Herausforderungen, die CPQ bewältigt:

Kundenangebote schnell bearbeiten

Verbesserung der Akzeptanz und Nutzung bestehender Lösungen

Sicherstellung, dass Kundenangebote an den tatsächlichen Produktionskapazitäten ausgerichtet sind

Wichtigste Herausforderungen, die Dokumentenautomatisierung bewältigt:

Abstimmung von Vertrieb und Produktion

Verbesserung der Akzeptanz und Nutzung bestehender Lösungen

Verbesserung der internen und externen Kommunikation

Über Experlogix

Experlogix entwickelt Lösungen für CPQ (Configure, Price, Quote), Dokumentenerstellung und Dokumentenautomatisierung, die Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützen, Prozesse zu transformieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und eine beispiellose Effizienz zu schaffen. Experlogix hat seinen Hauptsitz in den USA und den Niederlanden und hilft Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt, ihre Prozesse zu optimieren und gleichzeitig Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.

Experlogix' CPQ ermöglicht es Vertriebsteams, in einem Bruchteil der Zeit präzisere Angebote zu erstellen. Gleichzeitig bietet es die Flexibilität, sich an die Anforderungen praktisch jedes konfigurierbaren Produkts oder Serviceumfelds anzupassen. Experlogix' Dokumentenautomatisierung optimiert die routinemäßige Dokumentenerstellung, -automatisierung und -verwaltung und macht es Geschäftsanwendern leicht, solide, medienreiche Dokumentenvorlagen zu erstellen und manuelle Prozesse in nahtlose, automatisierte Arbeitsabläufe umzuwandeln.

Sie finden uns online unter www.experlogix.com

