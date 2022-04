Wunderkind

Mehr Einblicke für Markenvermarkter und Einzelhändler: Wunderkind gibt strategische Partnerschaft mit Contentsquare bekannt

Performance-Marketing-Plattform und Erfahrungsanalyse-Plattform zur Verbesserung von Analyse und Nutzerverständnis für E-Commerce-Kunden

Wunderkind („das Unternehmen"), eine führende Performance-Marketing-Engine, die Eins-zu-eins-Botschaften für führende Einzelhändler skaliert, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Contentsquare bekannt gegeben, einer KI-gestützten Plattform für digitale Erlebnisanalysen, die umfassende und kontextbezogene Einblicke in das Verhalten, die Gefühle und die Absichten von Kunden bietet – über die gesamte Customer Journey hinweg.

Die strategische Integration mit Contentsquare ermöglicht es E-Commerce-Marken, detaillierte Einblicke in das Verhalten von Nutzern zu erhalten, die von Wunderkind herausgearbeitet wurden. Vermarkter können Contentsquare nutzen, um das spezifische Einkaufsverhalten von Nutzern zu analysieren, die sich an Wunderkind-Kampagnen beteiligen und diese Erkenntnisse nutzen, um Änderungen an ihren Websites vorzunehmen und das Einkaufserlebnis zu optimieren, was letztlich zu höheren Einnahmen führt. Mehr als 50 gemeinsame E-Commerce-Kunden werden zunächst von den gemeinsam erworbenen Erkenntnissen zum Nutzerverhalten profitieren. In den kommenden Wochen und Monaten sollen voraussichtlich noch mehr Top-Händler von der neuen Partnerschaft profitieren.

„Die Expertise von Wunderkind, Marken dabei zu helfen, mehr Kundenbindung und Umsatz zu erzielen, kombiniert mit dem nachweislichen Erfolg von Contentsquare bei der Analyse der Benutzererfahrung, wird Marken zweifellos die Möglichkeit geben, fundiertere, strategische und datengesteuerte Entscheidungen in Bezug auf ihr Marketing zu treffen", erklärte Michael Osborne, Präsident von Wunderkind. „Wir freuen uns, unseren geschätzten Kunden durch diese Partnerschaft noch bessere Informationen zu Website-Traffic und Kundenverhalten anbieten zu können."

Durch die Nutzung der Partnerschaft von Wunderkind und Contentsquare werden führende Einzelhändler wie UrbanStems, Tumi und Hugo Boss in der Lage sein, mehr über ihre Nutzer zu erfahren und die Erlebnisse ihrer Kunden effektiver anzupassen und individuell zu gestalten.

„Die Plattform von Contentsquare für die Analyse digitaler Erfahrungen hilft Unternehmen, Kundenpräferenzen besser zu erkennen, um mithilfe umfassender und kontextbezogener Erkenntnisse für menschlichere Erfahrungen zu sorgen", erklärte Gilad Zubery, Executive Vice President für weltweite Geschäftsentwicklung und Partnerschaften bei Contentsquare. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Wunderkind und die Kombination unserer jeweiligen Branchenexpertise, um das Kundenerlebnis zu verbessern, personalisierten Nachrichten einen noch größeren Wert zu verleihen und das Verständnis, Vertrauen und die Kreativität zu fördern, die Markenvermarkter auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt benötigen."

Die Integration von Wunderkind-Contentsquare ist jetzt live und für Kunden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf https://partners.contentsquare.com/technology-partners/wunderkind.

Informationen zu Wunderkind

Wunderkind ist eine führende Performance-Marketing-Engine, die One-to-One-Nachrichten für Top-Marken skaliert. Digitale Unternehmen nutzen Wunderkind, um ihre Website-Besucher besser als je zuvor kennenzulernen. Das Tool ermöglicht es ihnen, leistungsstarke Eins-zu-eins-Botschaften auf Websites, per E-Mail und Text und in Anzeigen in einem Umfang zu übermitteln, der sonst nicht möglich wäre. Wunderkind erzielt jährlich einen direkt zurechenbaren Umsatz von 2,8 Milliarden USD für Top-Marken im Bereich E-Commerce wie Uniqlo, Sonos und HelloFresh und rangiert in seinen eigenen Analysen oft als Top-3-Umsatzkanal. Wunderkind ist besessen von der Kapitalrendite und zielt darauf ab, die infrastrukturelle Schnittstelle zwischen Einzelpersonen und Marken in einer Welt zu sein, in der Verbraucher wählen, was, von wem und wann sie wollen. Weiteres finden Sie auf der https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3495201-1&h=3490217443&u=https%3A%2F%2Fwww.wunderkind.co%2F&a=%C2%A0Wunderkind-Website.

Informationen zu Contentsquare

Contentsquare liefert die Kraft, die die digitale Welt menschlicher macht. Seine KI-basierte Plattform bietet umfassende und kontextbezogene Einblicke in das Verhalten, die Gefühle und die Absicht der Kunden über den gesamten Prozess hinweg und ermöglicht es Unternehmen, Empathie aufzubauen und damit nachhaltige Wirkung zu erzielen. Als weltweit führender Anbieter von Digital Experience Analytics hilft Contentsquare Marken weltweit dabei, ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, Maßnahmen auf Unternehmensebene zu ergreifen und Kundenvertrauen mit Sicherheit, Datenschutz und Zugänglichkeit aufzubauen. Mehr als 850 führende Marken nutzen Contentsquare, um ihr Geschäft auszubauen, für mehr Zufriedenheit bei den Kunden zu sorgen und sich in einer sich ständig verändernden Welt agiler zu bewegen. Seine Erkenntnisse unterstützen das Kundenerlebnis auf über einer Million Websites weltweit. Contentsquare wurde in Paris gegründet und betreibt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Contentsquare hat Investitionsmittel in Höhe von 810 Millionen USD von führenden Investoren wie Softbank, BlackRock und anderen aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3495201-1&h=756454366&u=http%3A%2F%2Fwww.contentsquare.com%2F&a=%C2%A0www.contentsquare.com

Pressekontakt bei Contentsquare

