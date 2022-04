Array Marketing

Array ernennt Kevin Kerns zum Chief Financial Officer

Toronto (ots/PRNewswire)

Herr Kerns bringt erstklassige Erfahrungen in den Bereichen Finanzen und Transformation zu Array.

Array Marketing („Array"), der Marktführer bei End-to-End-Lösungen für das In-Store-Merchandising, gab heute bekannt, dass Kevin Kerns mit Wirkung vom 1. Mai 2022 zum Chief Financial Officer ernannt wurde.

Kevin kam vor kurzem von Lydall Inc. zu Array, wo er als VP of Finance, Strategy and Investor Relations tätig war. In dieser Funktion leitete Kevin die unternehmensweiten Strategie- und Transformationsinitiativen und beaufsichtigte die globalen Funktionen Finanzen, Treasury und Investor Relations. Kevin spielte auch eine entscheidende Rolle bei dem kürzlich erfolgten Verkauf von Lydall. Vor seiner Tätigkeit bei Lydall war Kevin fast 14 Jahre lang bei der US Steel Corporation beschäftigt, wo er immer verantwortungsvollere Aufgaben übernahm und schließlich als CFO des Geschäftsbereichs Consumer Solutions (ein Geschäftsbereich mit einem 4 Milliarden Dollar Umsatz) fungierte.

„Kevin bringt eine starke Erfolgsbilanz und ein breites Spektrum an finanziellen, strategischen und transformatorischen Fähigkeiten mit zu Array, von denen wir sehr profitieren werden. Er hat sich schnell bei Array integriert und ich freue mich auf seine Partnerschaft in dieser neuen Rolle", sagte Steve Kremser, CEO von Array.

Über Array

Array ist der weltweit führende Anbieter von In-Store-Merchandising-Dienstleistungen, -Lösungen und -Erlebnissen für viele der bekanntesten Einzelhändler und Marken der Welt. Seit über 40 Jahren profitieren die Kunden von Array von den kreativen Lösungen, der globalen Reichweite, der führenden Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit und dem außergewöhnlichen Kundenservice von Array. Kurz gesagt, Array schafft erstaunliche Einzelhandelserlebnisse. Array hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, China, Singapur, Polen, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1780149/Array_Marketing_Array_Appoints_Kevin_Kerns_as_Chief_Financial_Of.jpg

