DELOREAN MOTOR COMPANY LÄSST 40-JÄHRIGE GESCHICHTE NEU AUFLEBEN

Vier Fahrzeuggenerationen sind die Bausteine für den neuen Alpha5 von DeLorean

Zum ersten Mal teilt die DeLorean Motor Company Inc. das Fundament des Alpha5 EV Coupés, das am 30. Mai vorgestellt wurde. In den letzten 40 Jahren hat sich die Marke hinter verschlossenen Türen ständig weiterentwickelt. Diese Entwicklung hat DeLorean zu seinem neuesten Fahrzeug inspiriert.

Der DeLorean DMC-12 wurde 1981 zu einer weltweiten Ikone. Er hat einen Moment in der Zeit festgehalten und den Grundstein für ein Vermächtnis rebellischen und ikonischen Designs gelegt, aber er sollte nie eine statische Interpretation der Marke sein. Obwohl in den letzten 40 Jahren weder Fahrzeug-Renderings noch ein neues Fahrzeug selbst veröffentlicht wurden, hat die Marke kontinuierlich auf ihrem Erbe aufgebaut, und jetzt gewährt DeLorean einen Blick in seine neu gestaltete Geschichte.

Für die Entwicklung des Alpha5 nutzte DeLorean aufgedeckte Archive und arbeitete mit Italdesgin zusammen, das den DMC-12 entworfen hatte, um die Entwicklung der Fahrzeuge nach Jahrzehnten neu zu gestalten. Dabei tauchten die Designteams in den Stil und die Technologie der einzelnen Jahrzehnte ein und verwendeten nur Werkzeuge, die in den jeweiligen Jahrzehnten verfügbar waren.

„Um zu verstehen, wohin wir gehen, müssen wir wissen, wo wir gewesen sind", sagte Troy Beetz, CMO der DeLorean Motor Company Inc. „Wir haben die Verantwortung, die Geschichte der Marke zu erforschen und zu ehren und gleichzeitig ihre Zukunft zu gestalten."

Diese neu gestaltete Zeitachse führte zu vier Generationenentwürfen.

Ohne dass die breite Öffentlichkeit davon erfährt, hat DeLorean kurz nach dem DMC-12 seinen ersten Alpha entwickelt. Der DMC-24 war ein 4-5-sitziges Fahrzeug aus dem Jahr 1981. Die archivierten Skizzen zeigten einen Schritt in Richtung Zukunft des DeLorean mit einer Abkehr von der Edelstahlkarosserie und der Erforschung neuer Materialien, aber das Fahrzeug wurde letztendlich nicht veröffentlicht.

1996 wurde die zweite Ikone von DeLorean, der Roadster Alpha2, geboren. Der Alpha2 stellt die erste vollständige Abkehr von DeLoreans altem Design des DMC-12 und der sich weiterentwickelnden Designsprache der Marke dar, die durch verbesserte Technologien vorangetrieben wurde.

Im Jahr 2006 wurde der DeLorean Alpha3, eine Luxuslimousine und die erste Interpretation eines Elektrofahrzeugs der Marke, geboren. Der Alpha3 sprengte die Grenzen und die Marke begann, die Definition dessen, was ein Fahrzeug als DeLorean bedeutet, neu zu definieren.

Als das neue Jahrzehnt anbrach, war die Übernahme durch die Technik unübersehbar. Im Jahr 2013 wurde der DeLorean Alpha4 entwickelt, ein SUV mit Wasserstoffantrieb.

In den 2020er Jahren wurde die DeLorean Motor Company Inc. gegründet, ein neues Unternehmen für Energiemobilität, das es Classic DMC ermöglichte, sich auf die Wartung und den Support des legendären DMC-12 zu konzentrieren. Am 30. Mai 2022 wurden die ersten Bilder des DeLorean Alpha5 EV der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Machen Sie eine Reise durch die neu gestaltete Evolution des DeLorean unter https://delorean.com/generational/.

Informationen zur DeLorean Motor Company, Inc.

Die DeLorean Motor Company, Inc. ist eine neue Energie-Mobilitätsmarke mit historischen Wurzeln in rebellischem, ikonischem Design. Nach vier Generationen der Evolution geht DeLorean in die Zukunft und stellt 2022 ein Elektrofahrzeug vor: den Alpha5. Seine Fahrzeuge und ihre Technologie schaffen eine Umgebung, die den Fahrer und die Leidenschaft für das Fahren anspricht und die Bedeutung von Luxus neu definiert. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen, die Fortschritte und die Fahrzeuge unter delorean.com.

