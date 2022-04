OBDeleven

Neue Funktionen für Ihr Auto - OBDeleven bietet neue Möglichkeiten für Autoliebhaber und Alltagsfahrer

Kaunas, Litauen (ots/PRNewswire)

Im Normalfall können die Leistung und die Eigenschaften eines Fahrzeugs durch den Zugriff auf mehrere Sensoren und Computermodule über eine Automobilsoftware gesteuert werden, aber in der Regel ist das sehr kompliziert und langwierig. Dank innovativer Lösungen können Sie nun jedoch das Verhalten Ihres Autos mit einem leicht zugänglichen Gerät im Taschenformat namens OBDeleven ändern.

Diese Cloud-basierte Fahrzeug-Diagnosesoftware bietet ihren Benutzern die Möglichkeit, Fehlercodes zu scannen, zu analysieren, zu lesen und zu teilen, zu programmieren und alle Systeme zu überwachen. So können unerwartete Ausfälle vermieden und Probleme erkannt werden, bevor der Benutzer dafür extra in die Werkstatt muss. Die Handhabung ist kinderleicht: Beim Einstecken in den OBD-II-Port beginnt der OBDeleven über eine mobile Anwendung mit dem Auto zu kommunizieren und verwandelt Ihr Smartphone in einen intelligenten Fahrzeugassistenten.

Das Gerät wurde für Volkswagen-, Audi-, Skoda- und Seat-Autos konzipiert und ermöglicht es, alle Arten von Problemen mit einem einzigen Klick auf einem Smartphone zu diagnostizieren und sie sogar zu individuell anzupassen, indem versteckte Funktionen mit vorgefertigten Codierungsanwendungen, sogenannten One-Click-Apps, freigeschaltet werden. Diese Anwendungen können sofort verschiedene Funktionen aktivieren, wie z. B. das Einstellen eines Fahrmodus oder eine neue Art des Blinkens der Rückleuchten. Die manuelle Aktivierung von Funktionen erfordert hingegen nicht nur Kenntnisse in der Fahrzeugcodierung, sondern kann auch mindestens 30 Minuten in Anspruch nehmen, weil dafür viele Werte in der Steuereinheit geändert werden müssen.

One-Click-Apps können Komfortfunktionen an die spezifischen Bedürfnisse eines Fahrers anpassen, z. B. das Öffnen aller Fenster aus der Ferne, das Ein- oder Ausschalten des Tagfahrlichts oder das Senken des Passagierspiegels beim Rückwärtsfahren. Auto-Liebhaber können diese Anwendungen verwenden, um neue Funktionen freizuschalten, wie z. B. das Aktualisieren des Multimedialogos oder das Hinzufügen weiterer Farben für die Innenbeleuchtung. Für Fahrer, die die Autowartung wie den Ölwechsel oder das Austauschen der Bremsbeläge und des Kraftstofffilters selbst durchführen, sind One-Click-Apps nützlich, um die Wartungsintervalle zurückzusetzen. Beim Einbauen neuer Fahrzeugteile, wie z. B. einer LED-Kennzeichenbeleuchtung, ermöglichen die Anwendungen eine einfache Anpassung an das jeweilige Auto.

OBDeleven ist das erste Drittanbieter-Tool, das die neuesten Modelle des Volkswagen-Konzerns modifizieren kann, indem es direkt mit den Servern des Herstellers kommuniziert, weil es die Sicherheitsanforderungen des Herstellers erfüllt.

OBDeleven hat eine schnell wachsende Community von Fans auf der ganzen Welt: Mehr als 2 Millionen Fahrzeuge sind bereits mit der Anwendung verbunden und werden ständig mit neuen Funktionen ausgestattet.

Original-Content von: OBDeleven, übermittelt durch news aktuell