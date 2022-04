De Havilland Aircraft of Canada Limited

De Havilland Aircraft of Canada Limited bringt DHC-515 Firefighter auf den Markt

Calgary, Alberta und Brüssel, Belgien (ots/PRNewswire)

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) freut sich, den Start des Programms De Havilland DHC-515 Firefighter (früher bekannt als CL-515) bekannt zu geben.

„Nach einer umfassenden geschäftlichen und technischen Prüfung freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir das De Havilland DHC-515 Firefighter-Programm gestartet haben, das die Aushandlung von Verträgen mit unseren europäischen Kunden und das Hochfahren der Produktion beinhaltet", sagte Brian Chafe, Chief Executive Officer von De Havilland Canada.

Die DHC-515 Firefighter baut auf der Geschichte der legendären Canadair CL-215 und CL-415 auf, die seit über 50 Jahren ein wichtiger Bestandteil der europäischen und nordamerikanischen Flotten zur Brandbekämpfung aus der Luft sind. Es werden wichtige Upgrades vorgenommen, die die Funktionalität und Effektivität dieses legendär robusten Löschflugzeugs erhöhen werden.

Europäische Kunden haben Absichtserklärungen für den Kauf der ersten 22 Flugzeuge unterzeichnet, in Erwartung des positiven Ausgangs der Verhandlungen zwischen den Regierungen über die kanadische Auftragsvergabestelle, die Canadian Commercial Corporation (CCC). De Havilland Canada geht davon aus, dass die ersten Auslieferungen der DHC-515 bis Mitte des Jahrzehnts erfolgen werden. Die Auslieferungen der Flugzeug 23 und darüber hinaus werden gegen Ende des Jahrzehnts beginnen, so dass andere Kunden die Möglichkeit haben, ihre bestehenden Flotten zu erneuern oder zu diesem Zeitpunkt neue Anschaffungen zu tätigen.

De Havilland Canada erwarb das Canadair CL-Programm im Jahr 2016 und erwägt seit 2019 eine Rückkehr zur Produktion. Die neue DHC-515 Firefighter steht den anderen Flugzeugen der De Havilland-Flotte in puncto Langlebigkeit, Robustheit und Qualität der kanadischen Luft- und Raumfahrttechnik in nichts nach. Die Endmontage des Flugzeugs wird in Calgary, Alberta, stattfinden, wo derzeit auch die CL-215 und CL-415 gebaut werden. Es wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren mehr als 500 Personen eingestellt werden müssen, um dieses Programm erfolgreich durchzuführen.

„Die DHC-515 in Produktion zu bringen, ist nicht nur für unser Unternehmen wichtig, sondern auch für Länder auf der ganzen Welt, die sich zum Schutz ihrer Menschen und Wälder auf unsere Flugzeuge verlassen", sagte Chafe. „Wir wissen um die wichtige Rolle, die die bisherigen Flugzeuge beim Schutz von Menschen und Gütern gespielt haben, und da sich unser Klima weiter verändert und die Sommer sowohl in Bezug auf die Temperatur als auch auf die Länge zunehmen, wird die DHC-515 für Länder auf der ganzen Welt ein wichtiges Instrument zum Löschen von Bränden sein."

Zusätzliche Zitate

„Die heutige Ankündigung ist ein Beispiel dafür, wie die Canadian Commercial Corporation (CCC) kanadische Innovatoren dabei unterstützt, sich zu vergrößern, neue Märkte zu erschließen und eine positive globale Wirkung zu erzielen. Das ist nicht nur eine gute Nachricht für die kanadischen Exporte, sondern auch für alle Länder, die von den technologischen Fortschritten und erstklassigen Lösungen profitieren werden." - Mary Ng, Ministerin für internationalen Handel, Exportförderung, kleine Unternehmen und wirtschaftliche Entwicklung.

„Die CCC und die kanadische Regierung sind stolz darauf, gemeinsam mit De Havilland Canada unseren Partnern und Verbündeten in der EU diese erstklassige Lösung zur Verfügung stellen zu können. Wir freuen uns darauf, DHC zu unterstützen, wenn andere Regierungen diese Flugzeuge der nächsten Generation zur Brandbekämpfung beschaffen wollen." - Bobby Kwon, Präsident und CEO der Canadian Commercial Corporation (CCC).

„Die Investition von De Havilland Canada in Alberta steht für eine neue Ära der Diversifizierung und des wirtschaftlichen Wachstums in Alberta. Mit den Hunderten von Arbeitsplätzen, die durch die Herstellung der DHC-515 hier geschaffen werden, sind der Schaffung von Arbeitsplätzen in unserer Luft- und Raumfahrtindustrie keine Grenzen gesetzt." - Jason Kenney, Premierminister von Alberta.

