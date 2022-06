VisionNav

VisionNav präsentiert autonome Gabelstapler auf der LOGIMAT 2022

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die automatische Intralogistik ist oft mit Herausforderungen wie Effizienzmaximierung, Szenarienanpassung und geräteübergreifender Zusammenarbeit konfrontiert. VisionNav freut sich darauf, auf der LogiMAT2022 zu demonstrieren, wie seine autonomen Gabelstapler die oben genannten Probleme lösen können.

„Dieses Mal haben wir uns auf zwei Hauptthemen konzentriert - effiziente Zusammenarbeit zwischen mehreren Fahrzeugen und Materialtransport in beengten Situationen", so Jason Zhang, Head of Sales Europe. Die beiden ausgestellten VisionNav-FTS sind VNP15, ein Gegengewichtsstapler, und VNSL14, ein schlanker Palettenstapler. Ausgestattet mit firmeneigenen Positionierungs-, Erfassungs- und Steuerungstechnologien zeichnen sich die Roboter durch hochpräzise und hocheffiziente Logistikabläufe aus und haben auf der Messe viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Auf einer Fläche von weniger als 45 Quadratmetern kommunizieren der VNP15 und der VNSL14 über das VisionNav-Robotersteuerungssystem (RCS), um die Paletten reibungslos vom Perimeter in die Stapelzone zu transportieren. Das RCS lässt sich problemlos in das WMS oder MES integrieren und sorgt für eine mühelose Zusammenführung von Echtzeitinformationen und Logistik. „Die Zusammenarbeit mit Robotern ist im Fertigungssektor weit verbreitet und ermöglicht unseren Kunden eine bessere Raumnutzung", fügte Herr Zhang hinzu.

Der VNP15 ist eines der beliebtesten Produkte von VisionNav. Er bietet eine breite Palette von Funktionen und einen nahtlosen Materialtransport von der Rampe bis zur Produktionslinie oder zum Lager. Mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg, einer Standardhubhöhe von 3,0 m und einem optionalen 4,5-m-Mast deckt der VNP15 70 % der Palettenbewegungen und Regalzugriffe ab. Das FTS kann auch mit einer Vielzahl von Klammern für die Handhabung von unregelmäßig geformten Materialien ausgestattet werden, wie z. B. Papierrollenklammern, Schaumstoffklammern, Stringer, Kartonklammern und viele mehr.

VisionNav stellt außerdem den Schmalgangstapler VNSL14 vor, der die hohe Hubkapazität eines Gabelstaplers mit der Flexibilität eines AMR kombiniert. Der VNSL14 hat eine Nenntragfähigkeit von 1400 kg, eine Standardhubhöhe von 1,6 m und einen optionalen 3 m hohen Mast. Vor allem aber kann der VNSL14 in Gängen mit einer Breite von bis zu 2,2 m eingesetzt werden. Die Kunden von VisionNav entscheiden sich für den VNSL4, um ihren ROI zu maximieren, ohne dass sie ihre Einrichtungen verändern müssen.

Informationen zu VisionNav Robotics

VisionNav Robotics ist ein weltweiter Anbieter von autonomen Industriefahrzeugen und Automatisierungslösungen für die Intralogistik. VisionNav AGVs sind in Hunderten von Anlagen auf der ganzen Welt im Einsatz und bieten über 9 m lange Palettenlager, Schmalgangbetrieb, automatische Lkw-Beladung, mehrlagige Käfigstapelung und andere vollautonome Aktionen. Dutzende von Fortune-500-Unternehmen aus der Automobil-, Lebensmittel-, Petrochemie-, E-Commerce-, 3rd-Party-Logistik-, Pharma- und anderen Schlüsselindustrien setzen VisionNav-Roboter ein, um ihre Abläufe sicherer, kostengünstiger und zukunftssicherer zu machen.

Paulus Turskis

+37066348329

pauliusturskis@visionnav.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829433/VisionNav_at_Logimat_ID_aff159fa4bd3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1777542/Logo.jpg

Original-Content von: VisionNav, übermittelt durch news aktuell