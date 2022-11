Next Earth

Next Earth bringt die weltweit erste Metaverse-Grundstücksgeschenkkarte auf den Markt

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire)

Next Eartheine der größten Metaversen der Welt und die erste im Web3, die sich auf der exakten Kopie des Planeten Erde befindet, hat die weltweit erste Metaverse-Grundstücksgeschenkkarte auf den Markt gebracht. Das neue Produkt ermöglicht es Privatpersonen sowie Unternehmen, einfach in das Metaverse einzutreten und Grundstückseigentümer zu werden, indem sie einfach einen Grundstücksgutschein erwerben. Das Ziel von Next Earth ist es, mit der einzigartigen Struktur und den technischen Lösungen des auf der Erde basierenden Web3-Metaverse jedem den Einstieg in das Web3-Ökosystem zu ermöglichen, ohne dass man technische Vorkenntnisse braucht, um sofortigen Zugang zu diesem neuen Feld von Möglichkeiten zu bieten. Seit dem Start im Sommer 2021 hat Next Earth auf seiner Plattform virtuelle Grundstücke im Wert von rund 12 Millionen US-Dollar verkauft. Das Metaverse hat fast 300.000 registrierte Nutzer und fast 50.000 Grundstücksbesitzer.

„Unsere Vision ist es, das Metaversum für jedermann zu öffnen, indem wir es zugänglich und erschwinglich machen. Wir sind dabei, auf Next Earth ein komplexes und gerechtes Ökosystem aufzubauen, in dem jeder Nutzer von den auf der Plattform geschaffenen Werten profitieren kann. Mit der kürzlich eingeführten Metaverse-Grundstücksgeschenkkarte wollen wir eine große Anzahl neuer Nutzer an Bord holen", so Gabor Rétfalvi, CEO von Next Earth. „Der Besitz von Grundstücken auf Next Earth bietet unendliche Möglichkeiten dank der Entwicklungen, die bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein werden. Die Nutzer werden in der Lage sein, ihre Metaverse-Grundstücke mit ihrer bestehenden Website zu verknüpfen. Sie können dort ihre eigenen Unternehmen aufbauen oder sogar eine ganz neue Ebene auf der Erdoberfläche schaffen. Unternehmen und Influencer können auch von der Tatsache profitieren, dass die Form unseres Metaverse direkt mit der realen Erde verbunden ist" , fügte er hinzu. Zukünftige Entwicklungen beinhalten die Veröffentlichung des Entwicklerportals und der API (Application Programming Interface)-Suite von Next Earth, die es jedem Entwickler oder Unternehmen ermöglichen, neue Anwendungen und Dienstprogramme auf der Plattform zu erstellen.

Die Next Earth Metaverse-Geschenkkarte ist für Unternehmen und Privatnutzer direkt auf der Website von Next Earth erhältlich und wird auch über beliebte Marktplatzportale weltweit online vertrieben. Mit der Geschenkkarte können Sie jede verfügbare Kachel im Next-Earth-Metaverse für den Wert des Gutscheins kaufen. Alle gekauften Grundstücke auf Next Earth können als NFT geprägt werden.

