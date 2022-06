Knisterndes Sommer-Special: EcoFlow führt saisonale Angebote in Europa ein

Berlin (ots/PRNewswire) - EcoFlow pflanzt kostenlos einen Baum im Namen jedes Kunden, der an der „Make the Change"-Kampagne teilnimmt EcoFlow, ein Entwickler von tragbaren Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien, hat den Start seiner Partnerschaft mit dem in Vermont ansässigen gemeinnützigen Aufforstungsunternehmen One Tree Planted bekannt ...

mehr